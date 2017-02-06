أكد مدير إدارة متابعة الخريجين وسوق العمل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.طلال المسعد أن الإدارة حريصة على فتح قنوات مع سوق العمل لتوفير فرص وظيفية لخريجي الهيئة في القطاع الخاص، مشيرا الى أن الادارة ستقوم بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الكويتية لتنظيم لقاءات تنويرية في كليات ومعاهد الهيئة ذات الصلة بالقطاع الصناعي في يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 21-22 فبراير الجاري في كلية الدراسات التكنولوجية والمعهد العالي للاتصالات والملاحة، وذلك لتشجيع الطلبة وإرشادهم نحو المسارات الوظيفية المتاحة وزيادة الوعي لديهم في احتياجات القطاع الصناعي ومزايا القطاع الخاص.

مشجعا الشباب الكويتي على الانخراط في القطاع الخاص، حيث إن الاحصائيات تشير إلى ان نسبة الكويتيين لا تزيد على 5% من العدد الاجمالي للعاملين في القطاع الخاص.