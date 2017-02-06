حبيب أبل لـ «الأنباء»: مجلس الجامعات الخاصة حريص على إنهاء إجراءات صرف المكافأة الاجتماعية والتأخير من «التعليم العالي»

متعاطفون مع طلبة الجامعات الخاصة في المطالبة بصرفها بشكل منتظم شهرياً

آلاء خليفة - ثامر السليم

أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة التعليم العالي عادل المسعد أنه تواصل مع المدير المالي بوزارة التعليم العالي بخصوص المكافأة الاجتماعية، الذي أعلن له أنه تسلم كتابا من أمين عام مجلس الجامعات الخاصة د. حبيب ابل يوم 16 يناير مؤكدا أن الكشوف التي يتم إعدادها من مجلس الجامعات الخاصة لابد أن يتم التدقيق عليها من قبل الإدارة المالية بوزارة التعليم العالي وكان يفترض أن يتم إنهاء الإجراءات خلال يومي عمل من استلام الكتاب من الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لكن حدث تأخير لمدة أسبوعين.

وقال المسعد في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نعم هناك بطء وسوف تتم محاسبة المقصرين من الإدارة المالية بوزارة التعليم العالي.

على صعيد آخر، ذكر المسعد ان عدد طلبة الجامعات الخاصة بالآلاف، والتدقيق على كشوفهم يحتاج الى وقت وجهد لكن هذا لا يعني ان يكون هناك أي نوع من التقصير او التأخير، موضحا انه كانت هناك مشكلة أيضا في الانترنت المتوقف منذ اكثر من اسبوع بما اثر على تأخر العمل.

وتابع: نعم هناك تأخير وسوف يحاسب المقصر ونحن نهتم بمصلحة أبنائنا الطلبة، مؤكدا انه لا يوجد تعمد في تأخر وبطء في الإجراءات وبالتأكيد فنحن حريصون على إنهاء إجراءات صرف المكافأة الاجتماعية في وقتها المحدد كل شهر لكن حدث تأخير بالفعل هذا الشهر وان كان غير متعمد ومن دون قصد، ولكن من باب المسؤولية الملقاة على عاتقنا فسوف أحاسب المقصرين، وقد تم توجيه لفت نظر للموظف.

وكشف المسعد أنه تم إرسال الكشوف وستكون المكافأة في حسابات الطلبة اليوم أو غدا على أقصى تقدير.

بدوره أعرب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة د.حبيب ابل عن تعاطفه الكامل والتام مع طلبة الجامعات الخاصة في المطالبة بحقوقهم المالية، موضحا ان موضوع صرف المكافأة الاجتماعية لا يقتصر فقط على الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، فكما ان للأمانة العامة دورا هناك دور كبير وحيوي لوزارة التعليم العالي في صرف المكافئة الاجتماعية ممثلا بالإدارة المالية بالوزارة.

وأوضح أبل في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان دور الأمانة العامة يتلخص في جمع بيانات الطلبة من الجامعات الخاصة والتدقيق عليها لمعرفة حالة الطالب سواء كان مستمرا او متجمدا او تم فصله او غير مستحق للمكافأة، موضحا ان الأمانة العامة تقوم كذلك بالتدقيق على المبالغ المالية وتستمر الاجراءات حتى نصل الى اذن الصرف.

ولفت أبل الى ان اذن الصرف يكون لدى وزارة التعليم العالي وليس عند الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة، مشيرا الى ان يوم 16 من كل شهر يتم إرسال كافة الكشوفات إلى وزارة التعليم العالي ويتم التوقيع عليها بالتسلم.

وتابع قائلا: ويفترض بعد يومين عمل تقوم وزارة التعليم العالي بإعادة الكشوفات إلى الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة من أجل إرسالها إلى البنك المركزي ولكن ما حدث ان وزارة التعليم العالي قامت بإرسالها للأمانة العامة بتاريخ 31 يناير، لافتا الى تأخر وزارة التعليم العالي اسبوعين في إعادة إرسال الكشوفات.

وشدد ابل على ان الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تقوم بدورها المطلوب منها وفي الوقت المحدد، ولكن التأخير حدث من وزارة التعليم العالي وبدلا من إعادة إرسال الكشوفات خلال يومين عمل تم إرسالها بعد اسبوعين وهم من يتحملون مسؤولية هذا التأخير.

وأوضح أبل ان الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة تقوم بدورها فيما يخص المكافأة الاجتماعية على الرغم من انها لا تدخل ضمن نطاق تخصصات الأمانة العامة، لافتا إلى انه ليس من عمل الأمانة العامة التدقيق على الكشوفات وإرسالها للمراقب المالي ويفترض ان وزارة التعليم العالي هي المسؤولة عن الأمور المالية للطلبة ولكننا نقوم بذلك من باب خدمة الطلبة.

وختم قائلا: وأؤكد ان هذا التأخير مسؤولية وزارة التعليم العالي وعليهم تحمل المسؤولية وانا متعاطف جدا مع الطلبة وعلى وزارة التعليم العالي ان تقوم بدورها وتكون حريصة على مصلحة الطلبة دون أي تقصير، مشيرا الى ان مجلس الجامعات الخاصة يعاني كذلك من تأخر الأمور المالية لموظفي الأمانة العامة ولأعضاء هيئة التدريس والاستعانة بالخدمات والخبرات التي تأتينا فهناك تأخير في صرف مكافآت اللجان، موضحا ان الموظفين المعينين على بند الاستعانة بخدمات لم تصرف لهم المكافآت من شهر يونيو الماضي ولابد على وزارة التعليم العالي إيجاد حل لهذه المشكلة.

وكان مجموعة من طلبة الجامعات الخاصة قد نظموا اعتصاما امام مجلس الجامعات الخاصة في برج السنابل مساء أمس الأول بحضور عدد من الطلبة، وقائمة الوسط الديموقراطي بجامعة الخليج.

واستنكر منسق قائمة الوسط الديموقراطي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا حمد الخضري التأخر المتكرر لصرف المكافأة الاجتماعية وعدم وجود وقت محدد لإيداعها في حسابات الطلبة، مؤكدا أن الطلبة نفد صبرهم بعد تكرر هذه المعاناة التي لم نجد لها حل منذ 4 سنوات، مؤكدا أن الطلبة بحاجة ماسة لهذه المكافأة التي تمثل المصدر المالي الوحيد للكثير منهم.