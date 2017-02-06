عبدالعزيز الفضلي

أبدى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ارتياحه الشديد لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني وذلك لما وجده من تجاوب وحماس من قبل الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس التي قامت بتوفير افضل الأجواء لاستقبال الطلبة والطالبات في مدارسهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الفارس صباح امس لعدد من مدارس منطقة جابر الأحمد التابعة لمنطقة العاصمة التعليمية شملت روضة الريان ومدرسة عائشة المضاحكة الابتدائية بنات للوقوف على استعدادات المدارس والاطمئنان على سير العمل فيها.

واستفسر الوزير في جولته من الإدارات المدرسية عن المشاكل والمعوقات التي تواجههم في عملهم وكذلك اتمام عملية توزيع الكتب على الطلبة غير ان الجميع اكد له ان الامور طيبة ولا يوجد اي شيء يدعو للقلق.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر تربوية ميدانية لـ«الأنباء» ان اغلب المدارس شهدت امس غياب عدد كبير من طلبتها اذ بلغت نسبة الغياب 40% مشيرة الى ان المناطق التعليمية طلبت تقريرا عاجلا بنسبة الحضور.

وأوضحت المصادر ان الوزارة ستطبق لائحة الغياب على المتغيبين بدون عذر، داعية اولياء الامور لحث ابنائهم على الالتزام في الدوام وعدم التغيب خاصة ان ما يتم شرحه من دروس لن تتم اعادته مرة اخرى.