ثامر السليم

ازدحم الطلبة والطالبات على أبواب صالة تسجيل الباي فورس في كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت بسبب عدم التنظيم وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للطلبة عن طريق النظام الالكتروني، ما تسبب في تعطيل تسجيل الكثير من الطلبة وخاصة الخريجين من تسجيل متطلبات التخصص.

وقال العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع إن عملية التسجيل في الباي فورس تجري على قدم وساق في اليوم الأول لها وهناك انسيابية في العمل رغم الزحام الطلابي.

وأضاف: اننا ملتزمون في تسجيل المواد للطلبة الخريجين ونسعى لمعالجة قلة الشعب الدراسية من خلال التواصل مع الأقسام العلمية، مبينا ان هناك مشكلة حدثت في تسجيل الطلبة الخريجين بحيث وضع بلوك على السماح بتسجيلهم في الكلية وطلبنا منهم رفع البلوك من موقع الجامعة في الشويخ.

ولفت الهزاع الى اهتمامه بمتابعة تسجيل الطلبة ومعالجة مشكلة الشعب المغلقة كما سيتم توفير العديد من الشعب الدراسية لتستوعب أعداد الطلبة.

فيما انطلقت آلية تسجيل «باي فورس» كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت امس وسط ازدحام شديد وتأخير في دخول الطلبة إلى مكاتب التسجيل عن الموعد المحدد، وخاصة ان الشعب الدراسية في الكلية لم تكن مؤهلة نتيجة إغلاقها بسبب الكثافة الطلابية، ما أثار حفيظة الطلبة واستنكارهم لآلية التسجيل.

وتأخر الطلبة عن مواعيد استكمال جداولهم الدراسية بقرابة الساعتين لدخول الى موقع التسجيل، ما أدى الى تذمر الطلبة، علما ان الإدارة الجامعية كلفت إدارة الأمن والسلامة في عملية التنظيم ولم تلجأ إلى الجمعيات العلمية أو الروابط في مساندتها لتسهيل إجراءات الطلبة بكل يسر وسهولة، ما أدى إلى تكدس أعداد الطلبة أمام لجان التسجيل.

وفي كلية العلوم الادارية، سارت عملية التسجيل دون مشاكل خلاف الكليات الأخرى التي رأى البعض أن أغلب شعبها مغلقة.