«هذه مزاعم غير صحيحة على الإطلاق»

ممثلو كابتن انجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكام وهم يؤكدون تعرض بريده الالكتروني الشخصي للقرصنة، وأنه لم يصف أعضاء لجنة التكريم بناكري الجميل لعدم ترشيحه للقب «السير ديفيد»، كما أنكر ممثلوه أيضا انه طلب مبلغ 6685 جنيها استرلينيا ثمنا لتذكرة سفر بالطائرة على درجة رجال الأعمال من اجل حضور حدث في آسيا على الرغم من أن رعاة هذا الحدث كانوا قد وفروا طائرة خاصة لهذا الغرض.