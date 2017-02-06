أعلن المكتب الوطني للاعمار المكلف من حكومة فلسطين بملف إعادة إعمار غزة أمس فوز ست جامعات وكليات فلسطينية بمسابقة مشاريع المنحة الكويتية.
وقال منسق المنحة الكويتية والمكتب الوطني للاعمار مأمون بسيسو في بيان صحافي ان الكويت ستمول تطوير مختبرات علمية وهندسية وطبية لصالح الجامعات الفلسطينية الفائزة.
وأوضح ان جامعة الأزهر فازت بتجهيز عيادات كليتي طب الأسنان والعلوم الطبية كما فازت الجامعة الإسلامية بتمويل مختبرات كلية الهندسة وكلية العلوم الصحية وكلية تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف ان الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية فازت بتمويل مختبر المحاكاة للتمريض مشيرا الى ان جامعة القدس المفتوحة فازت بإنشاء مختبرات التعليم الالكتروني، وان الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا فازت بتمويل مختبر البيولوجيا الجزئية، لافتا الى ان كلية فلسطين التقنية فازت بإنشاء مختبر التكييف والتبريد.