المقاطع: الكلية تخصص نصف مليون دينار لدعم الأنشطة الطلابية

الإبراهيم: الكلية حريصة على تطوير مهارات وقدرات الطلبة من خلال المشاركة في المسابقات المحلية والدولية

آلاء خليفة

أكد عميد كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع عن قيام الكلية بتنظيم اكبر ظاهرة علمية طلابية في الكويت تستمر حتى 11 الجاري، مؤكدا حرص الكلية على تزامن أنشطتها مع الاحتفالات الوطنية في الكويت في شهر الخير والبركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المقاطع صباح امس بحضور مديرة ادارة التطوير الطلابي والمسابقات د.هناء الابراهيم ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام عادل العنزي.

وأعلن المقاطع ان مسابقة وليم فيز التي تستضيفها الكلية هي مسابقة عالمية تقام سنويا وتتم من خلال تنافس طلاب كليات الحقوق من مختلف دول العالم في قدرتهم على الترافع المكتوب والشفهي بما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي والذي يعد احدى الوسائل الغالية والعملية لفض النزاعات التي تحدث بين الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات، موضحا ان التحكيم هو احد الطرق الودية لتحقيق تلك الغاية.

وأشار المقاطع الى انه حتى يتم تقديم المرافعات امام هيئات التحكيم التجاري الدولي لابد من تأهيل الطلبة على تحقيق ذلك الأمر من خلال فتح آفاق ووسائل امام الطلاب.

وذكر المقاطع ان كلية القانون تشارك للعام الرابع على التوالي في مسابقة وليم فيز العالمية بما يخلق نوعا من المنافسة الداخلية بين طلاب الكلية، موضحا ان هناك شروطا لالتحاق الطلبة بالمسابقة ابرزها اجازاتهم للغة الانجليزية، وهو ما تقوم به الكلية نظرا لأن هناك ما بين 6 و12 مقررا يدرس باللغة الانجليزية في الكلية بما يجعلهم مؤهلين لخوض تلك المسابقات الدولية والتميز فيها أيضا، مؤكدا ان طلبة الكلية يتقدمون سنويا ويحققون مراكز متقدمة في المسابقة.

وأفاد المقاطع بأن تلك المسابقة تسبقها جولات تمهيدية لتدريب الطلبة وتهيئتهم وإجراء نوع من المسابقة الأولية بين الطلابي قبل ذهابهم لدولة المسابقة في فيينا، موضحا ان دولة قطر استضافت تلك الجولات التمهيدية منذ عامين والعام الماضي استضافتها مملكة البحرين.

وأعلن المقاطع ان الكويت تستضيف تلك الاجتماعات التمهيدية لهذا العام والتي سيشارك فيها 160 طالبا من 12 دولة من دول العالم بمشاركة اكثر من 70 محكما سيشاركون في تحكيم تلك الجولات.

ولفت المقاطع الى انه بعد انتهاء تلك الجولات سيتم اختيار الفريق الفائز والذي سيؤهل للمشاركة في المسابقة النهائية في فيينا، والتي تقام في الفترة من 26 مارس الى 5 ابريل.

وكشف المقاطع ان مسابقة وليم فيز من تنظيم ادارة القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية وهي الراعي الأساسي لتلك المسابقة، موضحا ان من الرعاة الأساسيين لجنة تطوير القانون التجاري في مملكة البحرين بالتعاون مع مركز التحكيم في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وأكد المقاطع ان الكلية حريصة على توفير التدريب لطلابها وتدعمه ماديا حيث ان هناك برامج تدريبية متكاملة منها مسابقة وليم فيز وايضا مسابقة جيسيب وهي مسابقة في الترافع في القانون الدولي العام تتم سنويا في الولايات المتحدة الأميركية ويتم إرسال عدد من طلاب الكلية للمشاركة في المسابقة والكلية على مدى الاربع سنوات هي الفائز الوطني لتمثيل الكويت في تلك المسابقة

وعلى صعيد متصل، كشف المقاطع ان الكلية ايضا تشارك في مسابقة المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد في الهند وأيضا المحكمة العربية الصورية التي ستعقد في الكويت في شهر ابريل المقبل بمشاركة 12 دولة من بينها 5 دول خليجية تتضمن الكويت.

وأكد المقاطع ان تلك الفعاليات الخاصة تؤهل الطلبة للترافع المكتوب والشفوي، معلنا ان تلك الأنشطة تكلف الكلية اكثر من نصف مليون دينار لدعم الطلبة تصرف من ميزانية الكلية حيث ان الكلية تتكفل بكل مصاريف الطلبة ومصاريف السفر والاقامة والتنقلات، كما توفر مصاريف المرافق بالنسبة للطالبات وهذا ما لا توفره جامعات أخرى فيما يخص الدعم المادي للأنشطة، املا ان تشارك جهات القطاع الحكومي والخاص في رعاية انشطة الكلية.

واوضح ان ساعات التدريب في مسابقة وليم فيز تصل الى اكثر من 230 ساعة وإلى 360 ساعة في مسابقة الجيسيب، لافتا الى ان تلك المبالغ الكبيرة التي رصدت لدعم الأنشطة هي من اجل فتح المجال لطلبة الكلية لصقل مهاراتهم وامكاناتهم وخبراتهم.

من ناحية أخرى، كشف المقاطع ان الكلية أنشأت العام الماضي ادارة خاصة تحت مسمى ادارة التطوير الطلابي والمسابقات من اجل الاهتمام بتطوير قدرات ومهارات الطلبة في أمور متعددة.

كما اعلن المقاطع ان المكتب الاستشاري في كلية القانون الكويتية العالمية والذي يضم 11 جامعة دولية من بينهم جامعات أميركية وبريطانية وايطالية انبهر من حسن تنظيم الكلية للمسابقات التي تشارك فيها واستعداد الطلبة لخوض المسابقات وتحقيق المراكز المتقدمة فيها، مؤكدا ان الدعم والسخاء الذي توليه الكلية لدعم الأنشطة الطلابية اكسبها السمعة المميزة بين مختلف الجامعات العالمية.

وأردف قائلا: كلية القانون الكويتية العالمية تضم اليوم 1500 طالب في مرحلة البكالوريوس و150 طالبا في مرحلة الماجستير والجميع متاح له فرصة المشاركة في المسابقات الدولية التي تشارك بها الكلية، لافتا إلى ان رسالة الكلية تركز على التعليم القانون المتميز من خلال الممازجة بين لغتين في التعليم وهما اللغة العربية واللغة الانجليزية، لافتا إلى ان الكلية زودت سوق العمل الكويتي بحوالي 700 خريج التحقوا بالنيابة العامة وإدارة التحقيقات وادارة الفتوى والتشريع وأيضا في قطاعات الاستثمار والنفط وجميع الجهات المختلفة في الدولة بل ان هناك تنافسا على تعيين خريجي كلية القانون الكويتية العالمية لما يتميزون به من قدرات لغوية، موضحا ان مثل ذلك النوع من الأنشطة والمسابقات تصقلهم وتعطيهم القدرة حتى يكونوا مؤهلين للقيام بمهامهم الوظيفية وفقا لمتطلبات السوق.

وشدد المقاطع ان هناك طلبا على خريجي كلية القانون الكويتية العالمية بشكل خاص وطلبا على خريجي تخصص القانون في الكويت بشكل عام، والدليل على ذلك وجود نسب كبيرة من غير الكويتيين في قطاعات القانون المختلفة في الدولة والحاجة ماسة لخريجين من ابناء الكويت للتعيين في مختلف الوظائف القانونية في الدولة.

وأعلن المقاطع ان الكلية بصدد تنظيم اول برلمان طلابي شهر ديسمبر المقبل بمشاركة جميع مؤسسات التعليم العالي في الكويت ومن خلاله تتم المنافسة بين الطلابي على أدوار ومهام عضو مجلس الأمة والوزراء بنموذج يحاكي ما يتم في مجلس الأمة ويتم تدريب الطلاب من خلال اساتذة الكلية وتم وضع الخطوات والإجراءات التي ستضمن نجاح ذلك الحدث بصورة مشرفة.

من ناحيتها، تحدثت مديرة ادارة التطوير الطلابي والمسابقات في كلية القانون الكويتية العالمية د. هناء الابراهيم، مؤكدة ان الكلية حريصة على تطوير مهارات وقدرات الطلبة من خلال المشاركة في المسابقات المحلية والدولية تصقل خبرات الطالب وتجعله متمكنا اكثر من خلال حضور مسابقات عالمية باللغة بالانجليزية ومن خلال تمكنه من المرافعة والتحاور من خلال المشاركة في الأنشطة المختلفة داخل الكويت وخارجها.

وأفادت الابراهيم بأن الكلية تقدم دورات تدريبية للطلبة بشكل دوري كما ان طلبة الكلية يخضعون لتدريب عملي في مختلف قطاعات العمل القانونية بما يؤهلهم لخوض غمار سوق العمل بجدارة، لافتة إلى ان الكلية وقعت مؤخرا بروتوكول تعاون مع شركة اوريدو للاتصالات بهدف تدريب الطلبة عمليا في الإدارة القانونية بالشركة.