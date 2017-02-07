استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس وفدا من الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية، وذلك لمناقشة القضايا الجوهرية والأساسية حيث ضم الوفد كلا من د. حسين الحكم، رئيس الرابطة، ود. خليفة الهاجري، رئيس اللجنة الفنية، ود. ابتسام الحمادي، أمينة السر.

ورفع رئيس الرابطة باسمه ونيابة عن منسوبي رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية التهنئة القلبية الخالصة الى د.محمد الفارس بمناسبة نيله الثقة السامية لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء بتوليه حقيبتي التربية والتعليم العـالــي.

وقــال رئيس الرابطة د. حسين الحكم في تصريح صحافي أعقب اللقاء: «إن العمل النقابي معني بمتابعة سلامة القرارات التي تخص أو تمس القطاعات التي ينتمي إليها منسوبيه، بغية ضمان مسيرة العمل بانتظام واضطراد».

وأضاف الحكم: «من واجب المؤسسات النقابية أيضا إحاطة جهات القرار بالأمر، لدى وجود معلومات غير دقيقة أو مغلوطة قد تؤدي الى تضليل السلطة على نحو مخالف للوائح والنظم».

وكشف أنه تم خلال اللقاء بوزير التعليم العالي «.. تبادل وجهات النظر والرؤى واقتراح الحلول حول مستقبل المعاهد الفنية، فضلا عن الدفع باتجاه حل بعض الملفات العالقة والتي تخص بعض أعضاء الرابطة والهيئة التدريسية بالمعهد العالي للفنون المسرحية عامة».

وذكر د. الحكم أن اللقاء مع د. محمد الفارس اتسم بالوضوح والشفافية حيال جميع القضايا المتعلقة بمعهد المسرح، حيث أبدى الوزير استعداده لحسم الملفات وحلها بصورة نهائية.

وختم الحكم تصريحه مؤكدا الارتياح من اللقاء، ومثنيا على استجابة الوزير واطلاعه التام على قضايا المعاهد الفنية.

وزف الحكم البشرى لأعضاء هيئة التدريس باسترجاع المبالغ التي تم استقطاعها خطأ من رواتب أعضاء الهيئة التدريسية في العام 2015، وذلك نتيجة تطبيق قانون نهاية الخدمة الذي أقره مجلس الأمة في العام 2014 خطأ عليهم، على الرغم من استثناء القانون للهيئات التدريسية، واعدا - رئيس رابطة المسرح - باستكمال إجراءات استرجاع باقي المبالغ الأخرى خلال الأسابيع القادمة.