بحث سفيرنا لدى ماليزيا سعد العسعوسي مع وزير التعليم العالي الماليزي يوسف جوسوه إمكانية تسهيل عملية قبول الطلاب الكويتيين في مختلف الجامعات الماليزية لاسيما في مجال الدراسات العليا.

وقال السفير العسعوسي في بيان لـ «كونا» ان ذلك جاء لدى اجتماعه بمقر إقامته في كوالالمبور مع الوزير جوسوه ووفد مرافق له ضم عددا من كبار المسؤولين في وزارة التعليم العالي الماليزية.

وأوضح ان الجانبين استعرضا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال التعليم العالي إضافة الى موضوعات متعددة تهم الطلاب الكويتيين الدارسين في الجامعات الماليزية ومنها إمكانية تسهيل عملية قبولهم في مختلف الجامعات الماليزية لاسيما في الدراسات العليا.

ونقل الوزير جوسوه تهنئة حكومة ماليزيا بمناسبة ذكرى العيد الوطني للكويت ويوم تحريرها.

من جانبه أثنى السفير العسعوسي على مبادرة الوزير جوسوه «التي تدل على عمق العلاقات الثنائية التي تربط الكويت بماليزيا».

ووصف اللقاء بين الجانبين بأنه «مثمر» موضحا انه سيتم «جني ثماره في المستقبل القريب من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة بين الدولتين في التعليم العالي والمجالات المتعلقة به».