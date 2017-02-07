عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن رفض المقترح الخاص بتوحيد اختبارات المرحلة المتوسطة على مستوى الدولة أسوة باختبارات المرحلة الثانوية، مشيرة إلى انه تمت دراسة المقترح من جميع الجوانب غير أن سلبياته طغت على إيجابياته.

وأوضحت المصادر أن القيادات العليا في الوزارة رفضت المقترح لعدة أسباب منها انه سيرهق ميزانية الدولة من خلال تشكيل كنترول عام كذلك عدم تكليف رؤساء الأقسام والمعلمين بوضع الامتحانات سينعكس سلبا على قدراتهم الفنية ويؤثر على التنمية المهنية لهم، ناهيك عن عدم إمكانية تضمين امتحانات مدارس التربية الخاصة في الاختبارات الموحدة نظرا لطبيعة المتعلمين من تلك الفئات، لافتة الى ان ذلك سيكون عبئا على ولي الأمر.

وأضافت أن التوجيه العام في المنطقة هو من يضع الاختبارات لمدارس منطقته فلا داعي لتوحيد الاختبارات خاصة أن المتوسطة هي مرحلة انتقالية وليست نهائية وقدرات طلبتها متفاوتة.