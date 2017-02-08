د.جاسم العلي لـ «الأنباء»: النظام سيوفر عرض خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد للحرم الجامعي

GIS يقوم على الجمع بين المعلومات المكانية والوصفية لتحقيق أهداف محددة

من خلال نظم المعلومات الجغرافية سيكون بالإمكان تحليل وتحديث وعرض البيانات بما فيها الخطط اللوجستية للمشاريع

أجرت الحوار: آلاء خليفة

مدينة صباح السالم الجامعية مشروع تنموي تلتفت إليه الأنظار جميعا لإنهاء هذا الصرح الأكاديمي المنتظر، وقد حرص القائمون على المشروع على إمداده وتزويده بكل الأساليب الحديثة والمتطورة، ومن ضمن تلك التطورات تطبيق نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

«الأنباء» التقت رئيس فريق نظم المعلومات الجغرافية، مستشار نظم المعلومات الجغرافية في مدينة صباح السالم الجامعية د.جاسم العلي على هامش الجولة الخاصة داخل مشروع مدينة صباح السالم الجامعية للتعرف عن قرب على هذا النظام المميز الذي يطبق لأول مرة في الكويت بهذا المستوى وبهذه الدقة المتناهية، كما التقينا خلال الجولة بالمهندسة رحاب الصراف التي حدثتنا عن النظام واستخداماته وأهميته.

وفي بداية الجولة تحدثنا مع رئيس فريق نظم المعلومات الجغرافية، مستشار نظم المعلومات الجغرافية في مدينة صباح السالم الجامعية د.جاسم العلي الذي أكد ان مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يعد من المشاريع الرائدة في الكويت وتضم عدة مبان تتكون من أدوار متعددة بالإضافة إلى شبكات البنية التحتية «طرق وماء وكهرباء»، لافتا إلى ان الإدارات المختلفة التي ستدير تلك المدينة الجامعية هي إدارات متعددة منها الإدارة الجامعية العليا وإدارة الخدمات وإدارة الصيانة وإدارة الأمن والسلامة.

وأشار العلي إلى ان تلك الإدارات تحتاج إلى معلومات وبيانات دقيقة جدا من أجل إدارة تلك المدينة الجامعية، موضحا ان نظم المعلومات الجغرافية تعد من التكنولوجيا الحديثة الرائدة التي تربط المكان بالمعلومة والتي ستستفيد منها كل الجهات المعنية بالجامعة بمختلف تخصصاتها وأقسامها الذين سيعتمدون على تلك المعلومات من أجل إدارة الجامعة على أكمل وجه.

وأوضح العلي لـ «الأنباء» ان نظم المعلومات الجغرافية (GIS) هو نظام قائم على الجمع بين المعلومات المكانية والوصفية لتحقيق أهداف محددة، مشيرا إلى ان أهداف مشروع مدينة صباح السالم الجامعية اشتملت على إنشاء نظم معلومات جغرافية لمدينة صباح السالم الجامعية من خلال نظام قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة تغذي نظم تطبيقات برمجيات نظم المعلومات الجغرافية مع إفساح المجال للاستخدامات والتوسعات المستقبلية لهذا النظام، وذلك من أجل استيعاب كل مكونات مدينة صباح السالم الجامعية الحالية والمستقبلية.

وتابع انه من خلال نظم المعلومات الجغرافية سيكون بالإمكان تحليل وتحديث وعرض البيانات بما فيها الخطط اللوجستية للمشاريع من خلال البرامج التطبيقية أو من خلال استخدام شبكة الإنترنت، ومن الجدير بالذكر أن هذه النظم ستوفر إمكانية عرض خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد للحرم الجامعي توضح عناصره الأساسية من مبان وكليات بما تحتويه من طوابق وأعمال إنشائية بالإضافة إلى أن هذه الخرائط ستكون قادرة على تصوير مراحل سير العمل في المشروع خلال مراحل نموه المختلفة ابتداء من أعمال التصميم حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشغيل.

وأشار العلي إلى ان نظم المعلومات الجغرافية في مدينة صباح السالم الجامعية تقوم في أساسها على تقنيات مختلفة أهمها برامج الـ (ArcGIS) تلك التي تنتجها شركة إيزري الأميركية (ESRI) والتي تدعم تطوير البرامج بأشكالها المختلفة تحت مظلة نظم تشغيل مختلفة وصولا إلى تطبيقات برمجية متاحة للمستخدمين من خلال شبكة الإنترنت ومن التقنيات الأخرى المستخدمة في هذا المشروع تلك التي تقدمها شركة (Schnider) وتحديدا برنامج (ArcFM) الذي سيستخدم في تطوير وإدارة شبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء في الحرم الجامعي، أما بالنسبة لشبكات الاتصال فهنالك برنامج خاص لإدارتها وتطويرها يسمى (GDi).

وأفاد بأن التقنيات سالفة الذكر ستلبي احتياجات رواد الحرم الجامعي الشخصية والجماعية بحيث تكون متاحة للجميع حسب صلاحيات محددة، وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى برنامج (ArcGIS for Server) الذي بدوره سيدعم عرض المخططات الإنشائية لمكونات الحرم الجامعي على شبكة الإنترنت بحيث تكون متاحة للتصفح من خلال متصفحات الإنترنت المجانية.

ومن خلال استخدام برنامج الـ (Archibus) فإن الجامعة ستتمكن من إدارة أصولها ومرافقها وكذلك تنظيم عمليات انتقال الكوادر ومستلزماتهم من مكان إلى آخر داخل الحرم الجامعي بالإضافة إلى تنظيم عمليات التشغيل والصيانة لمرافق الحرم الجامعي.

مشيرا إلى ان كل هذه التقنيات البرمجية سترتبط وتتداخل مع بعضها البعض عن طريق قاعدة بيانات مركزية تحوي كل البيانات المتعلقة بنظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالحرم الجامعي والتي تعتمد في تكوينها على برمجيات (Oracle 11g) و(ArcGIS Server).

وذكر العلي ان من استخدامات البرنامج أيضا ان الطالب عندما يصل إلى الحرم الجامعي سيتصل هاتفه بنظام نظم المعلومات الجغرافية GIS والذي يساعده في الوصول إلى أماكن القاعات الدراسية وأيضا يفيده في حال حدوث أي طوارئ وكذلك تعريف الطلبة بمواقف السيارات الخالية حتى يصل إليها بسهولة ويسر.

وشدد على ان هذا النظام لم يطبق حتى الآن في أي جامعة من جامعات دول العالم والكويت لها السبق في تطبيقه في مدينة صباح السالم الجامعية، مؤكدا ان نظم المعلومات الجغرافية (GIS) يعتبر العمود الفقري للمعلومات في مدينة صباح السالم الجامعية.

الصراف لـ «الأنباء»: الوعي زاد بأهمية نظم المعلومات الجغرافية ولابد من تطبيقها في جميع المشاريع

التقت «الأنباء» م.رحاب الصراف وهي إحدى المهندسات في البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية والتي تحدثت بشكل أكبر عن برنامج GIS، لافتة إلى أن هذا النظام يبقى لأول مرة في الكويت بهذا المستوى وعلى هذا الحجم، مشيرة إلى أن نظم المعلومات الجغرافية هو نظام يجمع كل البيانات الخاصة بالجامعة في نظام مربوط بحيث يتم ربط المعلومة بالموقع الجغرافي بالإضافة إلى البيانات الخاصة بها، وعلى سبيل المثال فإن نقطة الإضاءة الواحدة يتم تحديدها في النظام ومكان تواجدها في أي كلية ومبنى وغرفة بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتلك النقطة مثل نوع اللمبة، ومتى تم تركيبها والصيانة الدورية لها وكل الأمور المتعلقة بها.

وأشارت م.الصراف إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه عملهم حاليا يكمن في تجميع البيانات والمتمثلة في الرسومات التي يستخدمها المقاول من أجل تطبيق التصميم والمبنى فعليا، مؤكدة ان استخدام نظم الـ GIS في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يساهم في توفير مبالغ مالية كبيرة، لافتة إلى ان الصيانة الدورية حاليا في مباني جامعة الكويت تكلف كثيرا سنويا، أما نظام GIS فيحدد متى تم التركيب ومتى تكون هناك حاجة فعليا لعمل الصيانة اللازمة بما يوفر الكثير من الأموال على ميزانية الجامعة.

وأكدت الصراف ان الوعي زاد في الآونة الأخيرة بأهمية نظم المعلومات الجغرافية وضرورة تطبيقها في كل مشاريع الدولة المستقبلية بمختلف القطاعات، مشددة على ان تطبيق النظام بالطريقة الصحيحة من دون ان يكون هناك تكرار سيقلل الجهد والوقت ويوفر الكثير من المبالغ المالية بما يعود بالفائدة على الدولة عن طريق توفير كل البيانات في نظام واحد.

شكر وعرفان

لابد من الإشارة إلى الدور الفعال إلى د.قتيبة رزوقي (مدير البرنامج الإنشائي لمدينة صباح السالم الجامعية) ود.أنوار الإبراهيم (مساعد المدير) في متابعة تطور العمل ودفع عجلة الإنجاز. إضافة إلى فريق نظم المعلومات الجغرافية برئاسة د.جاسم العلي وم.رحاب الصراف وحصة المبيلش.

كما يدير المشروع شركة تيرنر بروجاكس العالمية بقيادة مدير المشروع التنفيذي م.سعيد حسن وماهر السفاريني منسق برامج نظم المعلومات الجغرافية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أوبن وير وهي مستشار الباطن لتطوير برامج نظم المعلومات الجغرافية لمدينة صباح السالم الجامعية وفريق عملها بإدارة م.هالة حماد.

والشكر موصول لمسؤول العلاقات العامة والإعلام بالمشروع الزميل الإعلامي سامي الفضلي ولجميع القائمين والعاملين على هذا المشروع.