الفارس يرعى افتتاح المبنى الجديد لإدارة التعليم الخاص

الحويلة: افتتاح صالتين وتدشين الموقع الإلكتروني على هامش الاحتفال

عبدالعزيز الفضلي

فيما طلبت وزارة التربية من المناطق التعليمية سرعة إعداد الردود على أسئلة النواب مع تحري الدقة والبيانات الصحيحة، كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس سيرعى صباح اليوم بحضور وكيل الوزارة د.هيثم الأثري احتفالية الإدارة العامة للتعليم الخاص التي ستبدأ بمراسم رفع العلم إيذانا بانطلاق الاحتفالات الوطنية المتمثلة بالذكرى الـ 11 لتولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم وذكرى العيد الوطني الـ 56 وعيد التحرير الـ 26 وذلك في مبنى الإدارة الجديد في منطقة مبارك الكبير.

وأضاف الحويلة أن الاحتفال سيشهد عددا من الفقرات التي تحمل تعبيرا وطنيا للنهضة التنموية الشاملة التي شهدتها الكويت خلال تولي صاحب السمو الامير مقاليد الحكم والتي ارتكزت على نموذج شامل ورائد في مسيرة الكويت التطويرية في شتى المجالات، مؤكدا أن صاحب السمو الأمير أولى بناء الإنسان الكويتي جل اهتمامه حيث ستظل دعوات سموه للنهوض بالشباب الكويتي نبراسا ينير لنا الطريق وفرصة سانحة للامتثال إلى نصائح سموه في العمل الجاد لتحقيق الآمال والمزيد من التقدم لوطننا الحبيب.

وأوضح الحويلة أنه سيتم افتتاح صالتي المعادلات والامتحانات اللتين تقدمان خدماتهما لجمهور المستفيدين من اولياء الأمور، لافتا إلى أن الصالتين تم إنشاؤهما بمواصفات حديثة ومتطورة بخلاف ما كانت عليه في السابق، حيث تم تزويدهما بخدمة الترقيم الالكتروني وزيادة عدد الكاونترات في كل صالة من ٤ كاونترات الى ٢٠ كاونترا لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين لأقسام الامتحانات وشؤون الطلبة والمعادلات، مشيرا الى انه سيتم تطبيق فكرة الموظف الشامل في قسم المعادلات لمواجهة أي ازدحام قد يحصل من جمهور المراجعين.

وأشار إلى أنه تم تزويد الصالتين بجميع المتطلبات التي تساهم في إيحاد النقلة النوعية في الخدمات المقدمة للجمهور، مؤكدا حرصه الشديد على تهيئة الاجواء المريحة للموظف والمراجع للخروج بنتائج ايجابية من خلال تقليص فترة انتظار المراجع لتسلم معاملته.

وأضاف الحويلة أنه سيتم خلال الاحتفال تدشين الموقع الإلكتروني للإدارة الذي يستعرض النبذة التعريفية التي يحتويها المواقع وشريط الأنشطة المختلفة التي اقيمت في مدارس التعليم الخاص وايقونة الخدمات الالكترونية التي بدأنا بتحديث عدد من الخدمات التي يمكن للمراجع طلبها عن طريق هذه الخدمة لتوفير الجهد والوقت في انجاز المعاملات.

وأوضح الحويلة ان انجاز المراحل الاولى من انشاء الموقع الالكتروني ستكون بمنزلة الدفعة القوية لاستكمال الخدمات الالكترونية من خلال إعداد نماذج لطلبات الخدمات التي يحتاج اليها الجمهور وتحديد المستندات المطلوبة لانجاز كل معاملة للوصول الى المرحلة النهائية من خدمة الـ «اون لاين» لجميع اقسام ومراقبات الادارة العامة للتعليم الخاص، مبينا أن هذا الطموح ما كان ليتحقق لولا الجهود الكبيرة والمبذولة من قبل العاملين في الادارة وحرصهم على الانتقال من العمل الورقي الى النظام الالكتروني والذي سيوفر عليهم الجهد والوقت ويصب في صالح دقة العمل من منظومة متكاملة تستند الى التكنولوجيا المتقدمة في مجال خدمات الجمهور.

وبين الحويلة انه سيتم ايضا تدشين برنامج التواصل الالكتروني مع مديري ومديرات المدارس العربية والذي سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة تأخر النشرات والقرارات لمديري المدارس وربطهم بشكل سريع مع مستجدات العملية التعليمية.