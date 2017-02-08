أعلنت جامعة الكويت تنظيم عرض لمشاريع مسابقة تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال 12 فبراير الجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت بمشاركة ثماني جامعات ومؤسسات تعليمية في البلاد.

وقالت مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي د.منى حسين في تصريح صحافي إنه تم عقد البرنامج من الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2016/2017 بمشاركة الطلبة الجامعيين من مؤسسات التعليم العالي بالكويت.

وأضافت حسين انه تمت الاستعانة بخبرات خارجية لتزويد الطلبة بكل المصادر لمساعدتهم في تحقيق أفكارهم الخاصة والعمل على إدراجها بشكل فعلي في البرنامج.

وبينت أن الطلبة المشاركين تلقوا جلسات ارشادية عن كيفية تطوير الأفكار الخاصة بهم وعرضها، مضيفة أن الأفكار التي تطبقها الفرق الطلابية تنوعت بين التجارة الالكترونية والتطبيقات الجديدة في الاختبارات الجينية وأجهزة ومعدات.

وأشارت الى أنه سيتم تقديم عروض تنافسية لسلسلة الأفكار الخاصة بالفرق الطلابية التابعة للكليات بحضور اللجنة التحكيمية والفرق الطلابية الأخرى.

وأفادت بأن الفرق الرابحة ستمنح فرصة التمويل الأولى للشركات الناشئة فضلا عن تلقيها خدمات استشارية مجانية ضمن مجالات حقوق الملكية والتمويل والقانون والمحاسبة.

وقالت حسين إن المنافسات الداخلية بدأت على مستوى كل جامعة منذ 18 ديسمبر الماضي تنافست خلالها الفرق الطلابية من أجل التقدم على المستوى الوطني ضمن مسابقة تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال. وكشفت حسين ان المنافسات أثمرت قيام جامعة الكويت بتوقيع مذكرة تفاهم لتمويل مشروع «كويت ستارت اب» مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الى أن مجلس جامعة الكويت قام بتخصيص مساحة تبلغ نحو 5000 متر مربع للبرامج الخاصة بالاحتضان.

يذكر أن مسابقة تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال تقام تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وتعد الأولى من نوعها على نطاق الكويت وهي حاضنة للأفكار العلمية العملية بمختلف التخصصات.