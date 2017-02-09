الحويلة: إنشاء مجمعين للتربية الخاصة في الجهراء والأحمدي

عبدالعزيز الفضلي

أكد وكيل التعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة على سحب ترخيص اي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم الدراسية، مشيرا الى ان التربية حريصة بتطبيق القرار الوزاري الخاص بزيادة 3% للعام الحالي ومثلها العام القادم غير انه اوضح ان الكثير من المدارس ملتزمة بتنفيذ القرار. وزف الحويلة بشرى موافقة البلدية بإنشاء مجمعين للتربية الخاصة في الأحمدي والجهراء لخدمة ابناء المحافظتين، مشيرا الى ان المجمعين بمواصفات عالمية ويواكبان كل احتياجات العصر الحديث. جاء ذلك في تصريح ادلى به الحويلة للصحافيين خلال احتفالية الإدارة العامة للتعليم الخاص بافتتاح مقر الإدارة الجديد في منطقة مبارك الكبير تزامنا مع الاحتفالات الوطنية بحضور محافظ مبارك الكبير الفريق متقاعد أحمد الرجيب.

وحول تعيين مدير عام جديد لإدارة التعليم الخاص، اوضح الحويلة انه سيتم الاعلان عن الترشح للمنصب وفق النظم واللوائح المعمول بها في وزارة التربية، مشددا على اننا نعمل على استقرار الإدارة وتسكين الشواغر فيها.

واعلن الحويلة عن تدشين الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للتعليم الخاص والذي سيقدم خدماته الإلكترونية للمستفيدين من خدمات الإدارة، مشيرا إلى ان الموقع الجديد للإدارة سيشتمل على خدمات اقسام شؤون الطلبة والامتحانات والمعادلات ونشرة إلكترونية تتضمن انشطة المدارس الخاصة. وقال الحويلة: لقد كنا في الإدارة العامة للتعليم الخاص نسابق الزمن لخلق مناخ مناسب للعاملين في الإدارة وجمهور المراجعين من خلال الاستعدادات والتجهيزات التي سترونها اليوم انطلاقا من حقيقة ثابتة، وهي ان توفير البيئة المهيأة بجميع المتطلبات والاحتياجات تسهم في اتساع الافق للعاملين وتمنحهم القدرة على العطاء والابداع بما يعود على الاداء بالنفع والفائدة من خلال ترجمة الاهداف التربوية والتعليمية إلى واقع ملموس.

واوضح الحويلة انه تم افتتاح صالات المراجعين التي تم استحداثها في المبني الجديد لتقديم خدماتها لجمهور المستفيدين من أقسام الامتحانات وشؤون الطلبة والمعادلات بشقيها العربي والاجنبي وفق مواصفات حديثة.