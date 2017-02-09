عبوسي: التسهيلات التي وفرتها الكلية تساعد على المشاركة في التدريبات والمسابقات بسهولة ويسر

آلاء خليفة

أكد رئيس وعميد كلية القانون الكويتية العالمية د.محمد المقاطع، حرص إدارة الكلية على توفير كل ما يساهم في تطوير قدرات طلبتها ويؤهلهم للمستقبل المهني المرموق، وذلك من خلال اعتماد منهج دراسي يوازي أمثاله في أرقى الجامعات والتركيز على التدريب العملي والميداني واعتباره جزءا أساسيا وإلزاميا، سواء من خلال المشاركة في مسابقات محلية وإقليمية ودولية أو بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها د.المقاطع في حفل افتتاح الدورة التمهيدية السابعة لمسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري الدولي التي استضافتها كلية القانون الكويتية العالمية.

هذا، وتقام فعاليات الدورة التمهيدية خلال الفترة من

7 ـ 11 الجاري، وتتضمن سلسلة من التدريبات وورش العمل والمسابقات التي يتم على أساسها اختيار الفرق الفائزة من الطلبة المشاركين الذين وصل عددهم إلى 160 طالبا وطالبة، يمثلون جامعات وكليات حقوق من عدة دول في الشرق الأوسط للمشاركة في المسابقة النهائية التي تقام سنويا في العاصمة النمساوية فيينا، وتحظى باهتمام من الأوساط الأكاديمية والقانونية.

وانطلقت الفعاليات بحفل استقبال للوفود المشاركة التي تضم إضافة للطلبة ومدربيهم، حوالي 70 حكما من الكويت وجامعات عربية وعالمية، وممثلين عن الجهات الراعية لهذه الفعالية العالمية التي تستضيفها كلية القانون الكويتية العالمية باسم الكويت انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، وتضمنت الفعاليات برنامجا تدريبيا متكاملا شمل مختلف الجوانب التي يحتاج إليها الطلبة المشاركون في المنافسات من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم في إعداد المرافعات الكتابية والشفهية برعاية برنامج تطوير القانون التجاري الذي تولت وزارة التجارة الأميركية إعداده، ويقود برنامج التدريب البروفيسور رونالد براند من جامعة بتسبرغ الأميركية.

استهل حفل الافتتاح بكلمة ألقتها ميس عبوسي ممثلة برنامج تطوير القانون التجاري في الولايات المتحدة الأميركية، قدمت خلالها المحكمين والفرق الطلابية المشاركة وفقا لبلدانهم، وشكرت إدارة كلية القانون الكويتية العالمية ممثلة بإدارة التطوير الطلابي والمسابقات على الجهود التي بذلتها خلال الشهور الثلاثة الماضية، مما مكننا من اللقاء اليوم، وذلك بفضل التسهيلات التي تم توفيرها والإجراءات التي تم اتخاذها على كل المستويات حتى يتمكن الطلبة من المشاركة في التدريبات والمسابقات والمنافسات بيسر وسهولة.

من جهتها، رحبت مديرة التطوير الطلابي والمسابقات هناء الإبراهيم بالحضور وشكرتهم على تلبيتهم لدعوة كلية القانون الكويتية العالمية باستضافة الدورة التمهيدية السابعة لمسابقة وليم فيز، وتمنت لهم طيب الإقامة في الكويت، آملة أن تتاح لهم الفرصة للتعرف على أصالة أهلها ومواطنيها وبعض معالمها الحضارية، وأملت للجميع النجاح والتوفيق في التدريبات والمسابقات حتى يمثلوا جامعاتهم وبلدانهم في هذه المسابقة العالمية وينافسوا باقتدار وثقة الفرق الأخرى. كما شكرت الرعاة من الكويت والخارج مما سيساهم في تحقيق الأهداف من تنظيم هذه المسابقة في الكويت.

بدوره، عبر د.محمد المقاطع عن سعادته بأن تستضيف كلية القانون الكويتية العالمية باسم الكويت هذه الكوكبة من المحكمين والطلبة وممثلي الجهات الراعية، الذين وفدوا إلينا ليس فقط للمشاركة في فعاليات الدورة التمهيدية السابعة لمسابقة وليم فيز، إنما للتعرف أيضا على كلية القانون الكويتية العالمية، التي سعت منذ تأسيها حتى اليوم الى توفير تعليم قانون متميز لطلبتها من حيث الموازنة بين التدريس النظري والتدريب العملي، والتدريس باللغة الإنجليزية إلى جانب العربية، وإعداد طلبتنا المتميزين للمشاركة في مجموعة من المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية باللغتين العربية والإنجليزية، ومنها مسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري، التي حرصنا على مشاركة طلبتنا فيها طوال السنوات الأربع الماضية، واستضافتنا لكم هذا العام نابع من تقديرنا لأهمية هذه المسابقة التي تعرف الطلبة المشاركين فيها من خلال تدريبهم على البحث عن المعلومات وإعداد المرافعات على أهمية التحكيم التجاري، وأكد د. المقاطع أن إدارة الكلية حرصت على توفير كل التسهيلات الإجراءات التي تحتاجون إليها حتى تؤدوا المهمة التي أتيتم من اجلها على أكمل وجه، ولا يسعني إلى أن أشكركم على حضوركم وأشكر الرعاة الذين أكدوا من جهتهم أهمية الدورة التمهيدية وكذلك مسابقة وليم فيز للتحكيم التجاري مع تمنياتي بالنجاح لكل أبنائنا الطلبة.