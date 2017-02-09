عبدالله الراكان

أعلن رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالله فلاح الصعفاك أنه تواصل هاتفيا مع مدير عام الهيئة د. أحمد الأثري الموجود حاليا في مهمة عمل خارج الكويت لإيجاد حل تجاه تذمر الطلبة من مشروع ملصق دخول السيارات لكليات ومعاهد الهيئة للعمل على إلغائه والاكتفاء بهوية الطالب التي تم تطبيقها، لافتا إلى ان الأثري أوضح للاتحاد أن هذا المشروع يتعلق بالحفاظ على سلامة الطلبة وضمان عدم دخول الغرباء للحرم الأكاديمي.

وأوضح الصعفاك أن مساعي الاتحاد أسفرت عن تفضل الاثري بالموافقة على حصول كل طالب على ملصق لسيارته مجانا ليتمكن من دخول كليات ومعاهد الهيئة، ويتم تحصيل الرسوم في حال رغبة الطالب في الحصول على بدل مفقود للملصق، أو رغبته في الحصول على ملصق إضافي لسيارة أخرى، مشيرا إلى أن الاتحاد سيجتمع مع الأثري فور عودته للكويت للمطالبة بتوفير ملصق إضافي مجانا لكل طالب، ولا يتم تحصيل تلك الرسوم إلا للملصق الثالث فقط، وأن الاتحاد على ثقة بأن الأثري وكما عهدناه دوما حريصا على مصلحة الطلبة، ويسعى جاهدا لتذليل أي صعوبات تعرقل مسيرتهم الدراسية.

وبين الصعفاك أن الملصق سيتم تطبيقه بدءا من تاريخ 1/4/2017، وللحصول عليه مجانا الدخول إلى الصفحة الرئيسية للهيئة paaet.edu.kw، ومن ثم الضغط على تصريح دخول مركبات طلبة وطالبات الهيئة والدخول باستخدام اسم المستخدم والرمز السري للطالب وتعبئة النموذج وطباعته والتوجه به لمكتب شؤون الطلبة بالكلية أو المعهد الخاص بالطالب، مع اصطحاب صورة البطاقة المدنية لصاحب المركبة وتسلم الملصق مجانا ووضعه على الزجاج الأمامي للسيارة من جهة السائق.