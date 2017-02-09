عبدالله الراكان

تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، وبحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.فاطمة الكندري، ونائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.عيسى المشيعي، ونائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة د.محمود فخرا، وعدد من قياديي الهيئة وأعضاء هيئتي التدريب والتدريس، نظم معهد التدريب الإنشائي بالتعاون مع مركز القياس والتقويم سيمنار «التأثير» وذلك على مسرح مركز ابن الهيثم للتدريب أثناء الخدمة.

وحول هذه الفعالية أكد مدير معهد التدريب الإنشائي م.خالد المزروعي أن سيمنار «التأثير» يقام خلال فعاليات أسبوع التدريب المتميز، ويعقد من خلاله العديد من الدورات التدريبية التطوعية تقدم لجميع منتسبي الهيئة سواء من الكادر العام أو الخاص، وهذا الأسبوع يقام للسنة الثالثة على التوالي ويهدف إلى نقل الخبرات الموجودة في الهيئة لمنتسبيها، موضحا أن اسبوع التدريب المتميز سينطلق في 12 فبراير وحتى 19 منه، وسيشمل العديد من الدورات التي سيقدمها محاضرون متميزين سواء من داخل الهيئة أو من خارجها، مضيفا أن اسبوع التميز حدث سنوي يقيمه معهد التدريب الإنشائي من خلال تقديم دورات تدريبية تطوعية منطلقا من قيمة الشراكة المؤسسية التي يتبناها المعهد ومن باب تقديم خدمات مجتمعية تساهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي لمنتسبي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وتضمن سيمنار «التأثير» العديد من المحاضرات قدمها كل من مدير معهد التدريب الانشائي م.خالد المزروعي، والمتخصص في التعليم والتطوير في القطاع الخاص أندرو ستوتس وكانت محاضرته تحت عنوان «Branding a Leadership Requirement»، اما المحاضرة الثانية فقدمها مساعد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد دارت حول دور التدريب في بيئة العمل بالقطاع الخاص.