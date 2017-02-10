ثامر السليم

قال مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري أن الجامعة تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي لكلية الصيدلة من هيئة الاعتماد الكندية، مبينا أن العمل بدأ في هذا المشروع منذ أكثر من سنة وأن هذا المؤتمر يضم كوكبة من الخبراء في هذا المجال وسيتم خلال المؤتمر بحث تطوير مناهج كلية الصيدلة وتعزيز خبرات طلبة الكلية وأعضاء هيئة التدريس فيها.

وقال د.الأنصاري، في تصريح للصحافيين على هامش مؤتمر الكويت الدولي السادس للصيدلة الذي أقيم أمس تحت رعاية مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي وحضور مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري في فندق راديسون بلو، ان المؤتمر يتميز بحضور شخصيات لها تجاربها وممارساتها الناجحة في التعليم الصيدلي الحديث، كما ضم ورش عمل ودورات تدريبية ولن يعتمد فقط على المحاضرات، وبالنسبة للتعليم الصيدلي في جامعة الكويت فلدينا كلية حديثة نسبيا مقارنة بالكليات الأخرى في جامعة الكويت في مركز العلوم الطبية، ونحن نسعى إلى تطوير التعليم الصيدلي ليكون في مصاف الجامعات العالمية ككليات صيدلة وقد بدأنا فيها منذ سنتين وحاليا العميد مورو وهو من كندا وهو خبير في مجال الاعتماد الأكاديمي، ولهذا السبب هو يعمل معنا في جامعة الكويت لتطوير هذه المنظومة التعليمية في التعليم الصيدلي.

بدورها، أكدت المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.نورية العوضي على الدور الكبير الذي تساهم به المؤتمرات المعنية بجودة التعليم العالي، موضحة أن موضوع المؤتمر حيوي ومهم وهو التعليم المتمحور حول الطالب وبناء منظومة من المهارات والكفايات فيه.

وأضافت: أن التحول من تعليم يرتكز على المدرس إلى آخر يرتكز على الطالب الدارس وعلى إكسابه قدرات قابلة للقياس ومهارات صلبة ومعرفة معمقة بالحقل التخصصي والقدرة على التعليم الذاتي المستمر يعتبر تحديا كبيرا ان لم يكن أهم تحديات ما بعد التعليم الثانوي في الكويت، لافتة إلى أن إعادة رسم تعريفنا لجوهر المؤسسة التعليمية العليا والنظر إليها بوصفها مجتمعا مصغرا ومتفاعلا يتكون من مدرسين ودارسين، هي أول خطوة نحو معالجة هذا التحدي.

من جانبه، قال عميد كلية الصيدلة في جامعة الكويت د.بيير مورو ان المؤتمر هذا العام تتضامن فيه جهود مجموعة من كليات الصيدلة في الخليج ولبنان لضمان التطوير بمختلف جوانب التعليم الصيدلي فكلما كان التعليم الصيدلي بالدولة على أعلى مستوى من التطوير تحسن مستوى الخريجين ومستوى المستقبل المهني للصيدلة.