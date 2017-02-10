ثامر السليم

انتهت كليات جامعة الكويت باستقبال الطلاب والطالبات صباح امس وذلك لتسجيل المواد المتبقية عن طريق نظام «الباي فورس» والتي امتدت طوال الاسبوع الماضي، حيث تم توزيعهم على حسب الوحدات المنجزة.

حيث كانت السمة في مختلف كليات جامعة الكويت الازدحام الشديد والكثافة العديدة من قبل الطلبة والطالبات لتسجيل موادهم خاصة انه اليوم الأخير لاستكمال الجداول الدراسية لهم.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الكويت د.عبدالله الهاجري أن عملية تسجيل الطلبة والطالبات في مقررات قسم التاريخ بلغت الطاقة الاستيعابية القصوى للقسم في كثافة التسجيل، مشيرا الى ان القسم قام بطرح 171 شعبة دراسية تخدم جميع طلبة وطالبات كليات جامعة الكويت المختلفة.

وأشار إلى أنه تم طرح ما يزيد على 49 شعبة دراسية لمقرر تاريخ الكويت الحديث المعاصر والتي تخدم قطاعا كبيرا من كليات الجامعة، لافتا الي انه بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس ممن يقدمون مقررات القسم 46 أستاذا وعضو هيئة تدريس بالإضافة الى منتدب واحد فقط لا غير وكذلك الاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء هيئة التدريس بنظام الانتداب.

وقال ان القسم قام بطرح 15 شعبة لمقرر تاريخ خضارة عربية إسلامية حيث تجاوز العدد في كثير من الشعب الدراسية المطروحة إلى 80 طالبا وطالبة، لافتا إلى أن هناك 7 شعب دراسية لمقرر تاريخ الكويت في انتظار موافقة عمادة القبول والتسجيل على فتحها.