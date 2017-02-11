أعلنت رئيسة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود نتائج الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعــام الدراسي 2016/2017 في جميع فروع الجامعة الثمانية الموجودة في عدد من الدول العربية ومنها فرعها في الكويت. وأفادت د.الحمود بأن جميع نتائج الامتحانات تم عرضها على الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأضافت أن اعتماد النتيجة النهائية للامتحانات والإعلان عنها على مستوى جميع فروع الجامعة الثمانية جاء بعد سلسلة من الإجراءات والاعتمادات المتصلة داخل أروقـــة الجامعة ممثلة في لجنة الامتحانــــــات المركزية واللجان الفرعية في فـــروع الجامعــة الثمانيـــة والممتحنين الخارجيين المـــوفدين من قبل الجامعة المفتوحة في بريطانيـــا، حيث قامــــت هذه اللجـــان مجتمعة باعتماد نتائج امتحـــانات جميع مقررات الدراســـة لمجموع 26230 طالبا وطالبة.