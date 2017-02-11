ناشد النقابي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سالم الشمــري نواب مجلــس الامـــة الاسراع في حل قضية الشعب المغلقة، حيـــث ان هناك العديد من المشكــلات التي تواجه طلبـــة التطبيــقي ابرزها المشكلة الازلية وهي الشعــب المغلقة التي تتسبب في تعطيـــل مسيرة العديد من الطلبة في تخرجهم والتحاقهــم بسـوق العمـل.

واضاف الشمري ان هذه المشكلة منذ سنين طويلة، وعلى الرغم من استحداث برنامج «البانر» إلا ان ادارة الهيئة تقف عاجزة عن حلها بأعذار غير مقبولة منها التحجج بالميزانية وعدم وجود أساتذة في الوقت الذي يعتبر ذلك استخفافا بالعقول ويؤكد ان هناك عدم جدية بحل هذا الملف العالـــق.

ودعا الشمري نواب مجلس الامة بشكل عام واللجنــــة التعليميـــة بالمجلس بشكــــل خاص الى التحرك الجدي لحل هذا الملف العالـــق ووضع خطة تؤمـــن المصلحة الدراسية للطلبة.