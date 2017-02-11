عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن قيام فريق من الهيئة العامة للبيئة بفحص مياه الشرب في جميع مدارس الكويت وبمراحلها المختلفة داعية المدارس إلى تسهيل مهمة الفريق بزيارتها للقيام بجمع وتحليل عينات من مياه الشرب فيها للمحافظة على جودتها وصلاحيتها واستمرار نظافتها وذلك حرصا على سلامة وصحة أبنائنا الطلبة والطالبات.

جاء ذلك في نشرة عممتها الوزارة وحصلت «الأنباء» على نسخة منها وتضمنت كتابا من الهيئة العامة للبيئة موجها لوكيل وزارة التربية د هيثم الاثري تطلب منه السماح لفريقها بدخول المدارس وقيامه بجولات ميدانية في المراحل التعليمية المختلفة لأداء المهمة وذلك تفعيلا للمادتين 92 و93 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015.

وأكدت البيئة في كتابها انه حرصا منا على ان يتم العمل على الوجه الأكمل وعليه نطلب الإيعاز لمن يلزم بتعميم هذا الأمر على مدارسكم الموقرة للتعاون مع الفريق المعني بالعمل شاكرين حسن تعاونكم معنا في الحفاظ على صحة أبنائنا من الطلبة والطالبات.