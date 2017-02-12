عبدالعزيز الفضلي

هنأ وزير التربية السابق د.بدر العيسى فريق مدارس الكويت لكرة القدم بفوزهم على فريق مدارس البرازيل وفريق شيلي في دولة قطر الشقيقة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في المسابقات القادمة إن شاء الله.

وقال العيسى في تصريح صحافي نتمنى ان تعود الأنشطة الرياضية، كما كانت في السابق على أيدي هؤلاء البراعم الكويتية التي شرفت الكويت وتحقق مراكز متقدمة على المستوى الدولي من خلال خلق بيئة مناسبة لهم والدعم المعنوي والفني والمادي لهم.



ونيابة عن قطاع التنمية والأنشطة الذي يرأسه الأخ العزيز النشط فيصل مقصيد ان نهدي هذا الفوز إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

يذكر ان هذا الانجاز لم يأت من فراغ بل جاء من خلال الاعداد الناجح واهتمام الوزير السابق د.بدر العيسي في عام ٢٠١٥ بالأنشطة الرياضية والفنية كأحد العوامل التي نرتقي بها للنظام التعليمي في المدارس الحكومية فقامت وزارة التربية متمثلة مع قطاع الانشطة ووزارة الشباب لإنشاء أكاديميات رياضية في منطقة تعليمية لجذب الطلاب والطالبات ذوي المواهب في تلك المجالات واعدادهم فنيا وتربويا وتأهيلهم للدخول في المسابقات المحلية والدولية.