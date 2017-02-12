«تويتر» تفجر في أيام تسجيل الباي فورس بتعليقات كثيرة من الطلبة

طلبة «الهندسة» يشكون من عدم تمكنهم من التسجيل وعدم التزام الكليات بالموعد الإلكتروني

مال الله: عمادة القبول والتسجيل ذللت جميع الصعوبات أمام الطلبة المتوقع تخرجهم لاستكمال متطلبات التخرج

الهزاع: استقبلنا جميع الطلبة الراغبين في التسجيل وساعدناهم في التسجيل بالمقررات الدراسية التي يرغبون فيها

الشمري: «العلوم الإدارية» قامت بفتح نحو 11 شعبة دراسية إضافية وسارت عملية الباي فورس بانسيابية





آلاء خليفة

في بداية كل فصل دراسي بجامعة الكويت يبدأ الفصل الدراسي بأسبوع «الباي فورس» ليسجل الطلبة مقرراتهم الدراسية، ومنهم من يكونون على وشك التخرج فتكون هناك حاجة ملحة لتسجيل شعب دراسية كمتطلبات للتخرج لإنهاء دراستهم الجامعية، وتقوم عمادة القبول والتسجيل بدور مهم وحيوي لمساعدة الطلبة كما يقوم كل عميد مساعد للشؤون الطلابية بكل كلية من جامعة الكويت بدور كبير في هذا الأسبوع، إلا أن الأمور الإدارية لا تخلو من بعض العراقيل وهذا ما صادفه بعض الطلبة في جامعة الكويت منذ اليوم الأول من تسجيل «الباي فورس».



وقد أوضح عدد من طلبة كليات جامعة الكويت، ولاسيما طلبة الهندسة والبترول، في أحاديث خاصة لـ «الأنباء» انهم ذهبوا لاختيار الشعب الدراسية ولكن طال الانتظار في طوابير استمرت لـ 3 ساعات بالإضافة إلى أن بعض الطلبة ممن هم على وشك التخرج لم يتمكنوا من تسجيل مقرراتهم في اليوم الأول كمتطلبات للتخرج.



وتفجر «تويتر» في أيام تسجيل الباي فورس بتعليقات كثيرة من طلبة كليات جامعة الكويت، خاصة طلبة الهندسة يشكون من عدم تمكنهم من التسجيل وعدم التزام الكليات بالموعد الإلكتروني الذي تم تحديده للطلبة كما اشتكوا من وقوفهم في طوابير لفترات طويلة.



وتابعت «الأنباء» تلك القضية على مدار الأسبوع والتقينا عددا من المسؤولين وإليكم التفاصيل:في البداية، قال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عادل مال الله في تصريح خاص لـ «الأنباء»، فيما يخص كلية الهندسة والبترول قال مال الله: لقد تابعت منذ اليوم الأول للباي فورس سير عملية التسجيل وكنت على تواصل مع العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع حيث أوضح لي أن اليوم الأول شهد بالفعل ازدحاما شديدا لكن من اليوم الثاني انتظمت عملية التسجيل وسارت الأمور على ما يرام.



متابعا: كما تواصلت مع بعض رؤساء أقسام بكلية الهندسة والبترول حيث أوضحوا لي انه نظرا لان هناك عددا كبيرا من الطلبة المقيدين في تلك الأقسام حدث بعض الازدحام أثناء تسجيل الشعب الدراسية، اما باقي كليات جامعة الكويت فكانت الأمور على ما يرام وتمت عملية الباي فورس دون أدنى مشاكل.



وعلى صعيد متصل، ذكر مال الله ان الطلبة المتوقع تخرجهم زاروا صالة القبول والتسجيل خلال الفترة الماضية وحاولت عمادة القبول والتسجيل تذليل كل الصعوبات أمامهم من اجل ان يسجلوا متطلبات التخرج سواء الطلبة الذين سيتخرجون في الفصل الحالي او الفصل الصيفي وتوفير الشعب الدراسية لتخرجهم وهو هدفنا الأساسي ألا يخرج اي خريج من صالة القبول والتسجيل الا بعد ان يكمل التسجيل في جميع المقررات الدراسية المطلوبة لتخرجه.



متابعا: ولكن هناك بعض الشعب الدراسية عليها ضغط اكبر من الطلبة ومنهم طلبة كلية التربية تخصص اجتماعيات، ولاسيما فيما يخص مقررات الجغرافيا، حيث إن هناك ضغطا كبيرا جدا على كلية العلوم الاجتماعية بالنسبة لقسم الجغرافيا وقسم علم النفس، موضحا ان القسمين حاولا رفع الحدود القصوى من اجل تسجيل الطلبة المتوقع تخرجهم حتى لا يحدث أي تأخير.



وأكد الملا انه يتواصل يوميا مع العمداء المساعدين للشؤون الطلابية من اجل توفير الشعب الدراسية للطلبة المتوقع تخرجهم، موضحا ان الاقسام العلمية مشكورين وجهودهم واضحة في توفير الشعب الدراسية.



من ناحيته، قال العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.خالد الهزاع في تصريح خاص لـ «الأنباء»: في بداية اسبوع «الباي فورس» كان هناك ازدحام شديد بالفعل ولكن هدأت عملية التسجيل في بقية أيام الاسبوع واستقبلنا جميع الطلبة الراغبين في التسجيل وساعدناهم في التسجيل بالمقررات الدراسية التي يرغبون بها.



وأضاف الهزاع موضحا أن بعض الطلبة يأتون طالبين مادة معينة عند عضو هيئة تدريس محدد وهو ما لا يمكننا تلبيته للطلبة في غالبية الأحيان نظرا لارتفاع عدد الطلبة بكلية الهندسة والبترول ولا يمكن أن نكدس معظم الطلبة عند دكتور معين.



حفاظا منا على جودة التعليم ولا يمكننا ان نرفع عدد الشعب الدراسية لأعداد خيالية.



ولكننا نرفع بالقدر المعقول ونساعد الطلبة في استكمال جداولهم الدراسية.



وأفاد الهزاع بأن يوم الخميس الماضي كان آخر يوم لتسجيل الباي فورس وتمت مساعدة جميع الطلبة على استكمال جداولهم الدراسية.



ومن كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت ذكر العميد المساعد للشؤون الطلابية د.نايف الشمري في تصريح خاص لـ «الأنباء»: ان عملية تسجيل الباي فورس مرت بسلاسة ويسر بكلية العلوم الإدارية ولم توجد أي مشاكل تذكر.



وتابع قائلا: وكنا حريصين على ان الطلاب الذين لديهم اقل من 12 وحدة دراسية يتم استكمال جداولهم الدراسية، وبالفعل لم يخرج اي طالب الا بعد استكمال جدوله ولكن هناك بعض الحالات نجد ان الطالب يتعمد عدم التسجيل في بعض المواد كونه يريد توصيفا معينا او يريد عضو هيئة تدريس معينا، مؤكدا انه تمت مساعدة جميع الطلبة على استكمال جداولهم لاسيما الطلبة المنذرون دراسيا والطلبة المتوقع تخرجهم.



وأكد الشمري ان كلية العلوم الإدارية قامت بفتح حوالي 11 شعبة دراسية اضافية وسارت عملية الباي فورس بانسيابية.

العفاسي لـ «الأنباء»: نأمل تفادي العقبات التي يواجهها الطلبة في التسجيل في السنوات المقبلة

ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة محمد العفاسي في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه تابع منذ اللحظة الأولى عملية تسجيل الباي فورس للفصل الدراسي الثاني بجامعة الكويت، لافتا الى ان طلبة كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم الاجتماعية شكوا من عدم تمكنهم في اليوم الأول من تسجيل المقررات وأيضا من الازدحام.

وذكر العفاسي ان الأخطاء الواردة كانت بسبب نظام الباي فورس «السيستم»، حيث إن الحاسب الآلي تعطل في اليوم الأول بكلية العلوم الاجتماعية، موضحا ان الخلل ليس من الإدارة الجامعية انما من السيستم.

وأشار العفاسي إلى أن اليوم الأول ايضا شهد سوء تنظيم بما أدى إلى ازدحام في بعض الكليات ومنها العلوم الاجتماعية والهندسة والبترول، اما في كليات اخرى ومنها موقع كيفان فسارت عملية تسجيل الباي فورس دون أدنى مشاكل تذكر.

وعلى صعيد متصل، ذكر العفاسي أن صالة القبول والتسجيل «زين» والمخصصة لتسجيل الطلبة الخريجين فشهدت بعض الازدحام بسبب زيادة اعداد الطلبة المتوقع تخرجهم سواء في الفصل الحالي او الفصل الصيفي والبالغ عددهم تقريبا 7129 وهو عدد كبير جدا.

وأشار العفاسي الى انه تواصل مع عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عادل مال الله وتم الاتفاق على فتح التسجيل للجميع في آخر يوم للباي فورس تفاديا لأي مشاكل، ولإتاحة الفرصة امام جميع الطلبة من اجل تسجيل مقرراتهم الدراسية، متمنيا تفادي تلك العقبات التي تواجه الطلبة في التسجيل في السنوات المقبلة.