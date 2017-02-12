عبدالعزيز الفضلي

في تطور سريع بملف الإحالة للتقاعد بوزارة التربية والتي اعلن الوزير د.محمد الفارس عن الاستمرار فيه، كشفت مصادر تربوية رفيعة المستوى لـ«الأنباء» عن توجه الوزارة إلى إحالة من أمضى

30 عاما في مرحلة رياض الأطفال فقط إلى التقاعد، أما بقية المراحل التعليمية والقطاعات فستستمر الوزارة في الإحالة للتقاعد لمن أتم 34 عاما في الخدمة.

وذكرت المصادر أن كشف الإحالة يشمل أعدادا كبيرة من مديرات رياض الأطفال يصل إلى نصف مديرات المدارس، ناهيك عن كشف آخر يشمل مديرات مساعدات ومعلمات، مشيرة إلى ان الوزارة لن تواجه أي مشكلة في سد النقص لاسيما ان هناك الكثير ممن هن على طابور الانتظار إضافة إلى فتح باب المقابلات لسد الشواغر في الوظائف الإشرافية لمرحلة رياض الأطفال.