ثامر السليم

مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2016/2017م أقامت كلية الآداب يوم الأحد الموافق 12/2/2017م معرض الكتاب الشامل تحت رعاية عميدة الكلية د.سعاد العبدالرحمن وبحضور كل من العميد المساعد للشؤون الطلابية د.عبدالله القتم ورئيس قسم اللغة العربية د.عبدالله الغزالي والمدير الإداري للكلية نواف العتيبي، حيث سيمتد المعرض لمدة أسبوعين من تاريخ بدايته، ومن المتعارف عليه أن معرض الكتاب في كلية الآداب من المعارض التي تشهد إقبالا من قبل طلاب وطالبات الجامعة وهو الأمر الذي يسعد الإدارة الجامعية التي تهتم بهذه النوعية من الفعاليات والمعارض التي تعود بالنفع بالدرجة الأولى والأخيرة على طلابها وطالباتها ليس فقط على مستوى كلية الآداب بل يشمل جميع الكليات الجامعية لتوافر كتب مميزة وعناوين وموضوعات في مختلف مجالات الثقافة والآداب والعلوم العامة التي تخدم وتفيد الطالب والطاقم الجامعي من محبي القراءة والاطلاع.