مال الله: اختبار اختياري للطالب لمعرفة التخصص المقارب لميوله الشخصية

آلاء خليفة

أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.عادل مال الله أن معرض القبول الذي تنظمه العمادة سنويا يهدف الى إتاحة الفرصة لطلبة المرحلة الثانوية للتعرف على كليات الجامعة المختلفة وطبيعة تخصصاتها إلى جانب التعريف بمتطلبات القبول والتخصصات المتاحة وفرص العمل المتوافرة لبعض التخصصات عند التخرج.

وقال د.مال الله، خلال افتتاحه لمعرض القبول السنوي الخامس لطلبة المرحلة الثانوية بجامعة الكويت صباح امس، والذي يستمر 5 أيام تحت رعاية مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بالحرم الجامعي بالشويخ، ان المعرض تنظمه عمادة القبول والتسجيل سنويا ويتم خلاله دعوة طلاب وطالبات الثانوية العامة والمدارس الخاصة، مضيفا أن المعرض يستقبل يوميا عشر مدارس من مختلف المناطق التعليمية في الكويت.

ولفت إلى مشاركة مكتب التأهيل والإرشاد المهني لأول مرة والذي يقدم اختبارا اختياريا للطالب يوضح من خلال إجابات أسئلة الاختبار ميوله وما التخصص المقارب لميوله الشخصي.

وأضاف أن الجامعة استطاعت خلال السنوات السابقة استيعاب الأعداد الكبيرة المتقدمة إليها رغم محدودية أعداد البعثات الداخلية التي قدمتها وزارة التعليم العالي، ولكن مع زيادة هذه البعثات خلال السنوات القليلة الماضية والمتوقع خلال الفترة المقبلة سيخف الضغط على الجامعة.

وأوضح د.مال الله أنه يجب أن يتوافق التخصص مع ميول الطالب لكي يبدع فيه ويجتهد حيث ان طبيعة البشر تختلف، فهناك من يفضل الجانب العلمي وهناك من يفضل الجانب الأدبي.

المعرض بمشاركة إدارات الجامعة المختلفة

ويشارك في المعرض إدارات جامعة الكويت المختلفة وممثلين من جميع كليات الجامعة بالتنسيق مع وزارة التربية وأولياء الأمور بهدف تعريف طالب المرحلة الثانوية بشروط القبول في الجامعة وكيفية الالتحاق بها والشروط الخاصة بالكليات.

ندوة تعريفية لشرح آلية القبول بجامعة الكويت

وقد أقيم خلال المعرض ندوة تعريفية تم خلالها شرح آلية القبول في جامعة الكويت والمعدلات المكافئة والتي تعد أساس القبول في جميع تخصصات كليات الجامعة والمعدل المكافئ المحسوب وفقا لنتائج اختبارات القدرات الأكاديمية مع نسبة الثانوية عدا تخصصات كلية العلوم وذلك بعد استيفاء الطالب لشرط الحدود الدنيا للقبول في جامعة الكويت.