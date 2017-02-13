آلاء خليفة

أقامت جمعية طلبة طب الأسنان رحلة تعليمية تدريبية صحية ترفيهية إلى جمهورية الصين الشعبية، والتي تم من خلالها زيارة أكبر عيادة أسنان خاصة في منطقة يانزو، وأكبر مستشفى حكومي في المنطقة يضم عيادات أسنان.

وأوضح رئيس الجمعية سليمان فلاح ان الزيارة تضمنت جامعة يانزو ودار الرعاية للمسنين، وتم عمل حملة توعوية في رياض الأطفال، واختتم البرنامج التدريبي بتكريم الطلبة المشاركين في الرحلة من قبل نائب عميد جامعة يانزو.

ولفت الى إن الهدف من هذه الرحلة توطيد العلاقات التعليمية الصحية بين الكويت والصين، وإتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في تجربة فريدة من نوعها، متوجهة بالشكر لمراقب إدارة الفنون التشكيلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأستاذ مشعل الخلف على مساعدتنا في ترتيبات هذه الرحلة، ورئيس الوفد د.محمد عبدالوهاب.