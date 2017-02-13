عبدالعزيز الفضلي

يعود وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق د.بدر العيسى للتربية كمحاضر ومشارك في احدى الحلقات النقاشية التي ستقام ضمن فعاليات المؤتمر الطلابي الأول للمرحلة الثانوية والذي سيعقد في 14 و15 الجاري تحت عنوان «المواطنة وتحديات العصر».

وقال الوكيل المساعد للتنمية والانشطة التربوية فيصل المقصيد في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه أمس إن المؤتمر ما هو الا ترجمة لخطاب سمو أمير البلاد وامتثالا للدعوة الكريمة التي أطلقها سموه في أهمية دور الشباب في تنمية الوطن، مستعرضا عددا من المحاور التي يتضمنها المؤتمر في هذا الشأن وأهمها الأسس السليمة للمفاهيم الإعلامية للارتقاء بالمواطنة وكيفية استخدام أجهزة وسائل التواصل الاجتماعي لبناء المجتمع وتوعية الأبناء بمدى تأثير وسائل الإعلام على الوحدة الوطنية، وتعزيز القيم الأخلاقية في المنظور الإعلامي وعلاقته بنشر الفكر المعتدل، اضافة الى دور الإعلام في نبذ الكراهية وتعزيز الوحدة الوطنية وتحديد الدور المطلوب من شباب المستقبل إعلاميا ووطنيا، مبينا في الوقت نفسه الدور المطلوب من الدولة ووزاراتها المختلفة لتحقيق التوازن ودور وزارة التربية والإعلام التربوي في ترسيخ قيم المواطنة والاستخدام الأمثل والأفضل لايصال المعلومات المطلوبة بدقة تفاديا للشائعات المغرضة التي تهدد الأمن القومي في ظل الظروف الراهنة والطرق الايجابية التي تبعد الأبناء وتحصنهم من الأفكار الضالة والسلوك المنحرف.

واستعرض المقصيد أهداف المؤتمر الذي سيعقبه ورش عمل متنوعة باشراف عشرات الباحثين الاجتماعيين والنفسيين استعرض أهم أهداف المؤتمر ومنها تعزيز قيم الدين الاسلامي السمحة والاقتداء بنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وتعميق الانتماء الوطني وتعزيز الولاء لصاحب السمو أمير البلاد من خلال ابراز تلاحم الشعب الكويتي وولائه لقيادته الشرعية وتنمية الولاء الوطني بنفوس الطلبة وتدعيم الانتماء للمجتمع من خلال المشاركة الايجابية في قضايا الوطن وتوثيق التلازم بين الحقوق والواجبات.

وشدد المقصيد على ضرورة ترسيخ ثقافة التسامح وتقبل الرأي الآخر من خلال تعزيز الثقافة الديموقراطية والدستورية والعمل على الارتقاء بالمواطنة من خلال الاستخدام الصحيح لأدوات التواصل الاجتماعي المختلفة واستثمارها في دعم وطن متماسك مزدهر بابنائه، لافتا في الوقت نفسه الى أهمية تحويل النظام القيمي والمعرفي الذي يكتسبه الطالب أثناء مراحل تعليمية الى واقع سلوكي ممارس يسهم في تحقيق آمال المجتمع.