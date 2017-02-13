ذكر أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم هاشم الرفاعي أن المؤسسات التعليمية والبحثية ونتاج علومهما لا يمكن ضمان جودتها إذا ما أغفلنا الجوانب التي تقوض مسيرة التعليم، فالطبيعة البشرية والنزعات الإنسانية السيئة التي تصدت لها القوانين السماوية والوضعية من معاول الهدم التي يجب القضاء عليها ومحاربتها من قبل مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين في مجال التعليم.

وبين ان الجمعية تنظم ندوة بعنوان «التعليم بين مطرقة الإهمال وسندان الفساد»، وسيتم تسليط الضوء خلالها على عدة أمور علمية وأكاديمية وبحث مكامن الخلل ومعالجته في المؤسسات التعليمية.

وأفاد الرفاعي سيشارك في الندوة النائب خليل أبل، والمدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي د.نورية العوضي، ومؤسس المدرسة الكويتية الانجليزية محمد السداح ورئيس مجلس إدارة الجمعية بدر البحر، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ومستشار رئيس اليونسكو للشؤون العربية والمندوب الدائم للكويت لدى اليونسكو سابقا د.علي الطراح وذلك مساء يوم الثلاثاء 14 الجاري في نادي جامعة الكويت بالشويخ.