الأنصاري: إنشاء مركز خاص لاحتضان ابتكارات وأفكار الطلبة في القريب العاجل آلاء خليفة



أكد مدير جامعة الكويت د.حسين الانصاري أن دور الجامعات والمؤسسات التعليمية لا يقتصر على التعليم والمناهج التدريسية فقط، بل يجب أن يركز على إعداد الشباب وتزويدهم بالمهارات والخبرات العملية والأدوات الإبداعية بالإضافة إلى تأصيل ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز المهنية في أداء الأعمال وتشجيع الطلبة على تحويل أفكارهم إلى ابتكارات عبر توفير الأدوات وحاضنات الابتكار وريادة الأعمال لتصبح منهجا وأسلوبا وفق رؤى مستقبلية تتفق مع خطط وتوجهات الدولة.

جاء حديث الأنصاري خلال تنظيم جامعة الكويت عرضا لمشاريع تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال Startup Kuwait - National Innovation & Entrepreneurship Challenge، تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وذلك عصر اول من امس في غرفة تجارة وصناعة الكويت، بمشاركة 8 جامعات ومؤسسات تعليمية في الكويت، وقد شهد العرض رؤساء ومديرو الجامعات والكليات والمؤسسات التعلمية، وعدد من قياديي جامعة الكويت والجامعات والكليات المشاركة.

وأعرب الأنصاري عن سعادته في أن تقام هذه الفعالية الخاصة بالتحدي الوطني للابتكار وريادة الأعمال (Startup Kuwait)، تزامنا مع احتفال الكويت بأعيادها الوطنية.

وأكد سعي جامعة الكويت لإطلاق مبادرة مشروع (Startup Kuwait) لريادة الأعمال بمشاركة الجامعات والكليات والشركاء الاستراتيجيين في الكويت، مترجمة استراتيجيتها الهادفة إلى دعم وتمكين الشباب وتشجيعهم على تقديم الأفضل، تبنيا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وإيمان سموه بقدرات الشباب والحرص على رعايتهم وتعزيز دورهم المجتمعي للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.

وكشف مدير الجامعة عن وجود نية لإنشاء مركز خاص كحاضنة لابتكارات وأفكار الطلبة في القريب العاجل، مشيرا إلى انه تمت نقاشات مع جهات عدة حول كيفية تبني أفكار ومشاريع الطلبة بعد تخرجهم من الجامعة وتحويلها إلى مشاريع على ارض الواقع تخدم المجتمع، مؤكدا أن الحاجة ماسة لاحتضان تلك المشاريع من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة، لافتا إلى أنه قد تم الاتفاق مع الأمانة العامة للتخطيط وتم توقيع اتفاقيات مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبالفعل تم تفعيل تلك الاتفاقيات مع معهد الأبحاث والقطاع النفطي وعدة جهات من اجل خلق منظومة وطنية تستكمل هذا العمل.

8 مؤسسات تعليمية

بدورها، رحبت مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي د.منى حسين بالحضور الكريم في التحدي الوطني للابتكار وريادة الأعمال (Startup Kuwait) بتبن من المركز العالمي (Global center) في كلية العلوم الإدارية ومشاركة 8 من الجامعات والمؤسسات التعليمية والكليات في الكويت وهي (جامعة الكويت - الهيئة العامة للتعليم التطبيقي - الجامعة الأميركية بالكويت – جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا - كلية بوكسهل - الجامعة العربية المفتوحة - كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا - والكلية الأسترالية).

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي لعرض 7 مشاريع للطلبة في التحدي الوطني للابتكار وريادة الأعمال، والمخرجات النهائية للمشروع ستكون في شهر مايو المقبل التي ستتضمن إعلان الفائزين وتوزيع المنح التي سيستخدمها الفرق في تطوير مشاريعهم الإبداعية، كما سيتم تنظيم معرض مصاحب للفعالية النهائية يعرض فيها الطلبة مشاريعهم للزوار.

الأنصاري: نأمل زيادة ميزانية الجامعة للعام الجامعي 2017-2018

ذكر مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري في تصريح للصحافيين على هامش الاحتفالية ان ميزانية جامعة الكويت لاسيما فيما يخص البحث العلمي ودعم المشاريع الطلابية والزيارات الميدانية سارت كما سارت عليه باقي الجهات في الدولة نحو التقشف لمدة سنة وتمت دراسة الوضع ولكن بكل صراحة تأثرت كثيرا جامعة الكويت وقل دعم المشاريع البحثية ونأمل أن نسمع أخبارا طيبة من وزارة المالية في أبريل المقبل فيما يخص ميزانية جامعة الكويت للعام الجامعي الجديد 2017-2018 وان يتم دعم ميزانية الجامعة.