آلاء خليفة

أعلنت مدير إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رولا العمر عن صدور أول قرار وزاري بشأن السماح بالدراسة في مختلف برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية هنغاريا منذ إنشاء الجهاز الوطني وذلك في ثلاث مؤسسات تعليم عال.

أما بالنسبة للتخصصات الطبية فيسمح للالتحاق فقط ببرامج بكالوريوس الطب البشري في تلك المؤسسات.

وأضافت أن هذا القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة من الجهاز الوطني وثمرة الالتقاء بالسفير الهنغاري لدى الكويت ونظيره الكويتي في جمهورية هنغاريا.

وأكدت العمر أن إصدار هذا القرار سيتيح الفرصة لطلبتنا الكويتيين للاستفادة من المنح الدراسية التي خصصتها مشكورة السفارة الهنغارية لدى الكويت، مضيفة أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يعمل حاليا على دراسة تحديد مؤسسات التعليم العالي في بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع سفارات تلك الدول.