استكملت كلية الهندسة لدى الكلية الأسترالية في الكويت الجولة الثانية من برنامجها للتدريب، والذي ضم 55 طالبا و13 مؤسسة وشركة مستضيفة الطلاب لتدريبهم الميداني.

وقد قدمت الكلية الأسترالية في الكويت خلال عام 2016 نموذجا جديدا للتدريب الميداني حيث تضاعف عدد الطلبة بسبب إثراء التجربة التي يقدمها البرنامج.

أما جهات العمل التي استضافت تدريب الطلبة فقد شملت كلا من: شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية، شلومبرجر، الخطوط الجوية الكويتية، وزارة الكهرباء والماء، الخليج للاستشارات،

شركة الأرجان العقارية الدولية، المجموعة الأهلية للمقاولات، شركة البحر، شركة الصانع للمنتجات الكيماوية، الشركة الكويتية لوقود الطائرات، شركة نظم نقل البضائع، وشركة بنسل ديزاين.

من خلال الجهود المشتركة بين الكلية الأسترالية في الكويت وجهات العمل المستضيفة، تم وضع خطة تدريب داخلي بطريقة متقنة، وذلك لتمكين الطلبة من استيعاب كيفية عمل كيانات الأعمال والدور الذي تلعبه مهنتهم فيما يتعلق بمكان العمل.

بدورها، قالت منسقة التدريب الداخلي في كلية الهندسة جمانة تاسي انه «يتم تدوير الطلبة بين الإدارات، ما يمنحهم التعامل من خلال سائر العمليات.

حيث يتعلمون الربط في النشاط والدور المهم الذي يلعبه العمل الجماعي لضمان الكفاءة والفاعلية.

وقد تم تكليفهم بمهام تتطلب منهم حل المشكلات واستخدام ما تعلمونه في مكان العمل الفعلي».

وصرح مشرف بالوكالة في الخطوط الجوية الكويتية عبدالرحمن العبيد بأن «مستوى المعرفة الفنية لطلبة الكلية الأسترالية يتسم بالتميز، فقد أوضحت أسئلتهم بشكل متكرر أنهم قد تلقوا تدريبا أكاديميا شاملا.

وأثناء ورش العمل، ينصتون باهتمام بالغ ويوجهون أسئلة تشير إلى مدى حبهم للاستطلاع والمعرفة فيما يتعلق بعمليات الخطوط الجوية الكويتية.

ويتحلون بالمهنية من خلال المواظبة على الحضور والالتزام بالتعلم.

ومن الواضح أن طلبة الكلية الأسترالية في الكويت لديهم اهتمام كبير بمسارهم المهني في المستقبل».

هذا، وتلتزم كلية الهندسة لدى الكلية الأسترالية في الكويت بتنمية برنامج التدريب الميداني ما يضمن لخريجيها تطوير مهاراتهم اللازمة لتحقيق النجاح في عملهم المستقبلي.