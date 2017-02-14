الهدف من الاتفاقية إدراج شهادات المعهد في تخصصات التمويل بالجامعة

آلاء خليفة

وقع مركز الخليج المالي في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) اتفاقية مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار(CISI)، ليصبح أول مركز تدريب واختبار أكاديمي لحملة شهادات المعهد في المنطقة.

وتتيح هذه الاتفاقية إدراج شهادات معهد «تشارترد» في تخصصات التمويل في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وقد وقعت الاتفاقية أثناء زيارة الرئيس التنفيذي في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار سايمون كولين، والمدير الإقليمي للمعهد ماثيو كوان، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا وتم بحث موضوع الشراكة وطرق تنفيذها من الناحية العملية.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إدراج شهادات المعهد في مناهج جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي سيتيح للطلبة تجربة التدريب التطبيقي.

وأكد نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، د.صلاح الشرهان إن «هدفنا تقديم جودة تعليمية فريدة ومختلفة لطلابنا والمجتمع، بحيث تؤهل دخول خريجينا لسوق العمل بقوة، ما يجعلهم من كبار المؤثرين».

وعن هذه الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي للمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار سايمون كولين «أحيي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا على هدفها في توفير ما يلزم طلبتها من تحضير عملي كامل لسوق العمل عند تخرجهم.

من خلال إدراج برنامج «المقدمة الدولية للأوراق المالية والاستثمار» في تخصص التمويل الذي تمنحه الجامعة، والذي يؤهل الطلبة للحصول على مؤهل أكاديمي من جهة، وسيضعون قدمهم على أول سلم من الحياة العملية في قطاع أسواق المال من جهة أخرى».

أما رئيس مركز الخليج المالي د.سليمان العبدالجادر فقال: «نحن سعداء بالعمل مع معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في تحويل الصناعة المالية في الكويت.

ويشكل إدراج شهادات معهد تشارترد المرموقة في مناهج الجامعة إضافة نوعية وقيمة لخريجينا في المستقبل والمجتمع المالي المحلي على حد سواء.

وستمكن هذه الشهادات طلبتنا وكل المتخصصين في المجتمع المالي من الاستفادة من منصة مركز الخليج المالي بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالقيام بتدريب تطبيقي عملي في الأسواق المالية وإدارة الأموال».

وتعد هذه الاتفاقية جزءا من النهج الذي تعتمده الجامعة في تحضير طلبتها لسوق العمل والصناعة المالية بعد التخرج.

هذا، وبعد بحث الشراكة، زار ممثلو المعهد مركز الخليج المالي بالحرم الجامعي والذي يعد إحدى أكثر قاعات التداول الافتراضية تقدما في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتيح للطلبة فرصة تعلم تداول الأسهم الافتراضي، وأول استكشاف عملي لمختلف أنظمة أسواق الأسهم المالية.