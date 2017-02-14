الحمود: Aou تجتذب أفضل الكفاءات والخبرات العلمية للانضمام إلى فريق عملها

آلاء خليفة

اختتم وفد الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة للاعتماد الأكاديمي الدولي زيارته للمقر الرئيس للجامعة العربية المفتوحة وفرعها في الكويت، حيث قام الوفد وعلى مدى أيام الأسبوع الماضي بالاطلاع على مدى التزام الجامعة بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المحددة لدى جهات ومؤسسات الاعتماد البريطانية، بحكم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

والتقى الوفد خلال زيارته رئيسة الجامعة العربية المفتوحة د.موضي الحمود بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د.مروان العقيدي وتناول اللقاء الحديث بشكل عام عن أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، إضافة لتطور مسيرة الجامعة العربية المفتوحة وامتدادها الجغرافي من خلال فروعها الثمانية الموجودة في عدد من الدول العربية ومنها فرعها في الكويت.

وأكدت د.الحمود خلال اللقاء حرص جميع قطاعات العمل في الجامعة على الالتزام والوفاء بمتطلبات الجودة ومعايير الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي، وكذلك ما تبديه من حرص واهتمام على النهوض بمستوى التعليم العالي في دول فروع الجامعة واهتمامها باجتذاب أفضل الكفاءات والخبرات العلمية للانضمام إلى فريق عملها وهيئتها الأكاديمية ليكون لدى طلابها وطالباتها على مستوى الوطن العربي صرح أكاديمي مميز وريادي يفاخرون بما يقدمه لهم من تعليم منافس ومخرجات تلبي احتياجات أسواق العمل.

من جهته، أشار د.العقيدي إلى أن زيارة الوفد تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها لجميع فروع الجامعة بهدف الاطلاع على مدى استيفاء الجامعة لشروط وقواعد الاعتماد المؤسسي ومتطلبات الجودة المعتمدة لدى الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة ولدى مؤسسات ومراكز الجودة والاعتماد البريطانية، لافتا إلى أن الوفد التقى خلال زيارته عمداء ومنسقي البرامج الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس ومديري ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية والمالية، كما تفقد مرافق المقر الرئيس للجامعة وفرع الكويت من مكاتب إداريين ومكاتب أعضاء هيئة التدريس وقاعات المحاضرات والمختبرات، إضافة لمناقشته للعديد من الإجراءات والتقارير والخدمات المتعلقة بمدى أهلية الجامعة للحصول على إعادة الاعتماد المقرر إنجازه في شهر مايو المقبل.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بمكانة الجامعة العربية المفتوحة وتطور مسيرتها وثمن الشراكة العلمية بين الجامعتين وجهود الهيئة الأكاديمية والإدارية في الجامعة.