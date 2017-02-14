آلاء خليفة

تحت رعاية وحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د.نايف المطيري دشنت وحدة التعليم المستمر دورة وورشة عمل تحت عنوان «الإرشاد الأكاديمي» حاضر فيها كل من ناي الحناوي من برنامج اللغة الإنجليزية، وأمل ناجي من برنامج تقنية المعلومات والحوسبة، وخضر حامد ونورة شهاب من برنامج إدارة الأعمال في الجامعة.

بدوره، قال مسؤول وحدة التعليم المستمر في الجامعة عدنان قاضي: إننا تشرفنا بحضور كل من الزملاء مدير الجامعة د.نايف المطيري ومنسقي البرامج الأكاديمية كل من د.إسماعيل صافية من برنامج اللغة الإنجليزية ود.محمد السيد من برنامج تقنية المعلومات والحوسبة ود.سحر الحملي من برنامج إدارة الأعمال إضافة إلى حضور ما يزيد على 50 عضوا من أعضاء الهيئة التدريسية والمهتمين بالإرشاد الأكاديمي، حيث تناولت دورة وورشة مفهوم الإرشاد والمهام الوظيفية للمرشد الأكاديمي، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه الطلبة المتأخرين أو المنذرين دراسيا وكيفية إرشادهم .