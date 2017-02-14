انطلقت صباح امس المنافسات النهائية لفعاليات «مسابقة الكويت المدرسية السنوية الحادية عشرة في الروبوت» للعام الدراسي الحالي لطلبة وطالبات المرحلة المتوسطة، والتي ينظمها مكتب المنظمة العالمية ملست آسيا بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية ومركز الروبوت الكويتي خلال الفترة من 13 إلى 15 من شهر فبراير الجاري.

وأكد مدير مكتب منظمة الملست لقارة آسيا ومقره الكويت داود الأحمد أن المسابقة بعنوان «تحدي الحصول على الكنز» تدخل في نطاق مشاركة منظمة الملست في احتفالات الكويت الوطنية تقديرا لاحتضانها مكتب المنظمة الاقليمي بقارة آسيا فضلا عن التعاونات العديدة للكثير من الجهات الكويتية سواء الحكومية او الخاصة في فعاليات وأنشطة المنظمة.

وأوضح الأحمد ان منافسات المسابقة في يومها الأول شهدت مشاركة 11 مدرسة متوسطة بنات يمثلها 11 فريقا طلابيا مكونة من 22 طالبة و11 مشرفة فضلا عن فريق المحكمين والمكون من 10 طالبات من كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الكويت بالإضافة إلى لجان تحكمين وتنظيم من موجهي وزارة التربية وباحثي الملست.

وبين ان الفرق المشاركة تنافس كل منها بروبوتين بمواصفات محددة «بحيث يسعى كل منهما إلى إخراج العائق المتمثل في مكعب خارج الحلبة»، وذلك في إطار من الشروط والمواصفات المحددة، والتي تم التعريف سابقا بها لكل من المعلمين والمعلمات الممثلين لنوادي العلوم والتكنولوجيا والمختبرات بوزارة التربية.

وذكر أن المسابقة تتسق مع مساعي وزارة التربية ومنظمة الملست في تحفيز وتشجيع الطلبة على نشاط الروبوت وأهمية ممارسته، بالإضافة إلى خلق جو تنافسي بين المشاركين لإظهار إبداعاتهم وتحقيق الممارسة الفعلية لعلوم الروبوت فضلا عن اكتشاف الطلبة الموهوبين في هذا المجال وصقل مهاراتهم واستثمارها.

وأضاف داود الأحمد أن التصفيات النهائية لبطولة مسابقة الروبوت السنوية لهذا العام في يومها الأول تم خلالها تصفية الفرق والمدارس المشاركة، ومن ثم منافسات مدارس البنين يوم الأربعاء المقبل ليتم الإعلان في اليوم الأخير عن المدارس الحاصلة على لقب بطل المسابقة للعام الجاري، مؤكدا ان اليوم الأخير سيشهد تنظيم حفل لتكريم الفائزين والمشاركين في المسابقة، لافتا الى ان المنافسات تقام برعاية وحضور الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد ولفيف من قيادات الوزارة ومسؤولي أندية العلوم والتكنولوجيا بالمدارس ومسؤولي منظمة ملست العالمية.

وذكر ان 35 فريقا من طلبة مدارس المتوسطة بنين و11 فريقا من مدارس البنات بواقع اثنين من كل فريق يمثل مدرسة بالمسابقة هم مجموع من يشاركون في التصفيات النهائية بالمسابقة هذا العام لإعلان بطل الكويت في مسابقة الكويت المدرسية السنوية الحادية عشرة في الروبوت.

وأشاد المدير الاقليمي لمكتب المنظمة العالمية ملست اسيا بتعاون قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية ومدى حرصه على استمرارية المسابقة والدعوة لأكبر مشاركة طلابية في فعالياتها طوال 11 سنة دعما لنشر ثقافة وأنشطة نوادي العلوم والتكنولوجيا بالمدارس خاصة المعنية بعلوم الروبوت.

من جانبه، أكد نائب مدير مركز الروبوت الكويتي التابع لوزارة التربية سالم الكندري في تصريح مماثل أن المسابقة في نسختها الحادية عشرة تتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس مركز الروبوت الكويتي الذي تم تأسيسه عام 2002، مشيدا بإنجازات المركز الذي أصبح يحقق سنويا بطولات على المستوى العربي والعالمي، مشيرا إلى إنجازه العالمي هذا العام عندما حصل على 5 ميداليات في بطولة العالم للروبوت التي أقيمت مؤخرا في رومانيا، ومثنيا على الجهود المبذولة والتعاون الفعال مع مكتب منظمة الملست التي قدمت وما زالت تقدم الدعم الفني للمركز ولأبنائها الطلبة لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات.

وأشار الكندري الى مركز الروبوت الكويتي وبمناسبة مرور 15 على إنشائه بصدد تنظيم مؤتمر علمي للروبوت يتناول مسيرته خلال تلك السنوات من الإنجازات الوطنية على المستويات المحلية والعربية والدولية، مشيرا الى إقامة ورش عمل تطبيقية تشمل أدوات وأنواع الروبوتات وتطورها فضلا عن استخداماته المتنوعة والمتعددة في جميع مجالات الحياة على هامش المؤتمر.

وكشف نائب مدير مركز الروبوت الكويتي عن تنظيم معرض موسع على هامش المؤتمر ايضا يتضمن أجنحة تعكس مسيرة إنجازات المركز ومنظمة ملست وأندية العلوم والتكنولوجيا ومختبرات الروبوت بوزارة التربية، بالإضافة الى مشاركة وطنية متميزة من جانب الجهات والمؤسسات العلمية او المعنية بالروبوت في الدولة.

وأضاف سالم الكندري ان المركز يضطلع بدور فعال في تنمية وتطوير قدرات الشباب وطلاب المدارس في مجالات علم الروبوت وتطبيقاته العملية الواسعة في جميع مجالات الحياة فضلا عن تعاوناته الكبيرة مع العديد من الجهات والمؤسسات في الدولة والمنظمات الدولية والعربية ومشاركاته العالمية الواسعة.