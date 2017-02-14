أعلن مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب منذر الكندري اعادة التعاون مع شركة ناقلات النفط الكويتية لتدريب العاملين على سفنها.

وقال الكندري في تصريح نقله بيان للمعهد عقب اجتماعه مع وفد من شركة ناقلات النفط الكويتية ان الشركة تعد احدى اكبر شركات نقل النفط حول العالم، مؤكدا ان هذا التعاون سيعود بالنفع على أعضاء هيئة التدريب عبر تبادل الخبرات التي ستتم في عملية التدريب.

وأوضح أنه كانت هناك تجربة تعاون سابقة مع الشركة تركت اثرا طيبا على العاملين في كلتا الجهتين عبر توظيف إمكانات محاكي غرفة قيادة السفينة بشكل يتماشى مع آخر المستجدات في مجال الملاحة البحرية.

وأضاف الكندري انه تم الاتفاق مبدئيا مع الشركة على تزويدها للمعهد بمحاكي إدارة البضائع ليتمكن المعهد من توفير مقررات تدريبية في هذا المجال وعمل زيارات ميدانية لمتدربي المعهد لزيارة ناقلات النفط الراسية ليتعرف المتدرب على طبيعة الحياة على ظهر السفن.

وقال انه ستتم اعادة تجربة قام بها المعهد أواخر التسعينيات اذ تم إلحاق متدربي التدريب الميداني على ظهر ناقلة من ناقلات النفط التابعة للشركة ليقضوا أسبوعين على متنها في رحلة من الكويت إلى قناة السويس ذهابا ومن قناة السويس إلى الكويت ايابا.