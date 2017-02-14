آلاء خليفة

حاز د. سيد ابراهيم إسماعيلي من قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في الجامعة الأميركية في الكويت ميدالية فضية عن اختراعه الذي شارك به في معرض الاختراع الدولي التاسع للشرق الأوسط (IIFME)، والذي أقيم في الكويت في الفترة ما بين 16 إلى 19 يناير 2017.

أقيم معرض IIFME تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، إذ يعتبر ثاني أكبر معرض دولي للاختراعات بعد معرض الاختراعات الدولي في جنيف. شارك في المعرض ما يقارب 200 مخترع من 36 بلدا من مختلف أنحاء العالم.

شارك د. اسماعيلي في المعرض باختراعه «النظارات ذات الوجهين»، والذي تتمثل فكرته في تقديم نظارات طبية أو ذات عدسات مستقطبة (polarized) يمكن عكس وضعيتها لتوفير شكلين مختلفين.

تتميز النظارات بجوانب وإطارات قابلة للتعديل حيث يصبح من السهل تبديل الجوانب الداخلية والخارجية من النظارات مما يعطي فرصة لتغيير اللون أو النقش، أو كليهما. كما زودت الإطارات بمؤشر اتجاه العدسات الذي يوضح الوضع الصحيح للعدسات لضمان الرؤية الصحيحة. وقد أشار د. إسماعيلي إلى أن الآلية المقترحة في اختراعه سهلة التصنيع والاستعمال على حد سواء.

وتلقى د. اسماعيلي براءة اختراع من كل من الولايات المتحدة وأوروبا. كما قام بتصميم النظارات باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. ولاقى الاختراع إعجابا من قبل المخترعين، ولجنة التحكيم، فضلا عن الجمهور في معرض IIFME.

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وترتبط الجامعة الأميركية في الكويت باتفاقية تفاهم وتعاون مع كلية دارتموث الأميركية وهي جامعة تربوية خاصة للتعليم العالي. تأسست في العام 1769. لمزيد من المعلومات عن الجامعة الأميركية في الكويت، يمكن زيارة موقع الجامعة الالكتروني www.auk.edu.kw