في إطار استعدادات إدارة مكتبة الطالب الجامعي بجامعة الكويت لاستقبال الفصل الدراسي الثاني لعام 2016/2017، أقامت إدارة مكتبة الطالب خيمة لبيع الكتب الدراسية في الفترة من يوم الأحد الموافق 12/2/2017 حتى الخميس الموافق 16/3/2017، وتم افتتاح الخيمة في المواقف الخاصة بإدارة مكتبة الطالب الجامعي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2017 برعاية البنك الوطني، وذلك بحضور نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د.جاسم رمضان الكندري، والقائم بأعمال مدير إدارة مكتبة الطالب عواطف عبدالحليم حجي، ورئيس تحرير جريدة آفاق د.بدر الحجي، والقائمين على إقامة الخيمة من البنك الوطني مدير أول مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية عبدالله الفرس، ومدير فريق مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد المؤمن، ونائب مدير مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان، ومن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية ماجد ادوارد حنا.

وبهذه المناسبة، ذكرت القائم بأعمال مدير إدارة مكتبة الطالب عواطف حجي أن افتتاح هذه الصالة يخدم الطلبة بشكل أفضل، مشيرة إلى أن هناك صالة لعرض الكتب وصالة أخرى لبيع الكتب، وذلك لتخفيف ازدحام الطلبة وتسهيلا عليهم في الحصول على كتبهم الدراسية وسهولة التنقل بين أرفف الكتب.

وبينت أن هذه الصالة تخدم جميع طلبة جامعة الكويت، حيث تتم عمليات البيع باستخدام البطاقة الائتمانية «k-net» فقط بناء على تعميم من الإدارة المالية.

ولفتت الى ضرورة إبراز الهوية الجامعية والجدول الدراسي للتمكن من تطبيق دعم الكتب الدراسية لجميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100%، مؤكدة استمرار دعم الكتب الدراسية لجميع الطلبة بنسبة 60% لجميع الطلبة على الكتب الدراسية المطلوبة.

وتقدمت حجي بالتهنئة للإدارة الجامعية خاصة والموظفين والطلبة بوجه عام لحلول الفصل الدراسي الثاني 2016/2017 متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح..

كما تقدمت بجزيل الشكر والامتنان والتقدير لرعاية البنك الوطني وتبني مشروع إنشاء خيمة بيع الكتب الدراسية في كل فصل دراسي، آملين استمرار التعاون المثمر لتقديم ما هو أفضل للنهوض بجامعة الكويت.

جدير بالذكر أن الإدارة عملت جاهدة على زيادة أجهزة الكاشير لتقديم ما هو أفضل لخدمة جموع الطلبة والمستفيدين وتسهيلا عليهم في عملية شراء الكتب الدراسية، بالإضافة إلى تخصيص نقاط بيع خاصة بالطلبة وأخرى للطالبات، كما قامت بتوفير عدد من الطلبة من خلال فريق الإنجاز الجامعي لإرشاد الطلبة عن الكتب الدراسية والرد على استفسارات المستفيدين.

بالإضافة إلى مكان مخصص لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم توفير العدد الكافي من الموظفين للقيام بعمليات البيع الائتمانية للطلبة من جانب وتزويد الإدارة بالكتب الدراسية من إدارة شؤون التخزين.