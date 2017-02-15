اختتم البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت التدريب الميداني لخبراء وزارة العدل من المهندسين المدنيين، والذي استمر لمدة (5) أيام من تاريخ 5 فبراير 2017 وحتى 9 فبراير 2017، حيث تدرب خبراء وزارة العدل في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

ويأتي هذا التدريب الميداني كنسخة من عدة برامج للتدريب الميداني السابقة، سعت جميعها إلى تعميق التعاون فيما بين البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى، إلى جانب تطوير قدرات ومهارات خبراء الوزارة، حيث تدربوا على نماذج دراسات الحالات الخاصة بتخصصات الهندسة المدنية بالتعاون مع مهندسي مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.

وفي هذا الإطار، أشارت منسقة مكتب التدريب الميداني في البرنامج الإنشائي بجامعة الكويت ريما الصمصام إلى أن هذا التعاون في تنظيم التدريب الميداني يأتي من حرص البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت على توفير خدمة التدريب الميداني لكل المؤسسات الحكومية وأيضا الخاصة، والشباب الكويتي إدراكا منه لأهمية وحجم هذا المشروع كفرصة مفتوحة أمام الكوادر الوطنية للاستفادة من الآفاق الواسعة لهذا المشروع على مستوى الخبرات وعلى الكم الكبير من المقاولين والاستشاريين العالميين، وكذلك الكوادر الخبيرة في مختلف المجالات سواء كانت الهندسية أو الفنية أو الإدارية.

وبينت أن منهجية التدريب الميداني في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية تتميز باتباع النهج النقاشي والتحاوري بين الخبراء من جهة والمسؤولين عن التدريب من جهة أخرى، لخلق جو من التباحث والنقاش الإيجابي بين الطرفين، خاصة أنه كان مدعوما بتنظيم زيارات للمباني الإنشائية في المدينة الجامعية، مما ساهم باطلاع الخبراء على الواقع الحالي للإنشاءات في هذا الصرح الضخم.

وزادت الصمصام بأن آلية التدريب الميداني تتمثل في اعتماد جدول زمني لتحديد الكيفية في توجيه النشاط التدريبي اليومي اعتمادا على التنسيق من ذوي الاختصاص بنفس المجال، بالإضافة إلى تبني القائمين على البرنامج الإنشائي توفير الجو التدريبي المناسب وتنظيم الزيارات الميدانية لمواقع مشروع مدينة صباح السالم الجامعية على مدار مدة التدريب مسخرين الإمكانيات الكاملة للخبراء للاستفادة القصوى.

وفي نهاية التدريب، تم توزيع الشهادات التقديرية على الخبراء المتدربين واستطلاع رأيهم عن التدريب الميداني داخل هذا الصرح الأكاديمي الضخم حرصا على اهتمام البرنامج الإنشائي لتقييم المهام والمسؤوليات الموكلة لها.