أصدرت قائمة المتحدون التي تخوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع بريطانيا وايرلندا بيانا اعلنت فيه خوضها انتخابات الاتحاد بيان خوض القائمة لانتخابات مقاعد الهيئة الإدارية للفرع ووفد مؤتمر للعام النقابي ٢٠١٨/٢٠١٧ نهاية الشهر الجاري.

وفيما يلي نص البيان:

نقف اليوم أمام لحظة ديموقراطية تاريخية ورثناها أبا عن جد، لحظات برؤى جديدة وعودة للأصالة، أصالة العمل الطلابي المتجذر في العقول بروح جديدة تنظر للمستقبل بعين حالمة.

رؤية جديدة يكتنفها العديد من التحديات التي فرضت نفسها على واقع العمل الطلابي كانت ذات تأثير كبير على حياة الطلبة والطالبات داخل الكويت وخارجها.

إخواننا الطلبة.. أخواتنا الطالبات..

إن بلادنا الحبيبة تنتظر أبناءها المخلصين للأخذ بزمام المبادرة والتحلي بروح المسؤولية الوطنية لاستكمال مسيرة الآباء والأجداد التي بدأت مع ولادة الكويت الحبيبة، لتتاح الفرصة مرة أخرى لجيل جديد من أبناء الوطن للعمل من أجل غد مشرق لهذا الوطن الحبيب بإذن الله.

وإنه لمن حسن الطالع أن تتزامن انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة مع احتفالات الكويت بالعيد الوطني، اليوم الذي نستذكر فيه بكل فخر جهود آبائنا وأجدادنا المخلصين الذين بجهودهم وبتضحياتهم ابتدأت مسيرة الكويت وازدهرت.

جموعنا الطلابية الوفية..

إن بلادنا لم تعتمد في تقدمها الدائم إلا على التوكل على الله جلت قدرته ثم على الإخلاص في العمل والاحتكام الى لغة الإنجاز، وانطلاقا من ذلك قررت قائمة المتحدون خوض انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة بنظرة مستقبلية جديدة يحدونا الأمل بتشريفكم لنا لخدمة الطلبة والطالبات ولنا فيه حق العمل والاجتهاد ولكم فيه حق التقييم والارشاد.

رسالة إلى القوائم المنافسة: ندعو أنفسنا وندعوكم كمرشحين لامتلاك نظرة موضوعية نستطيع من خلالها أن نخدم الوطن وأبناءه ضمن صلاحيات ولوائح الاتحاد وأن تكون ثوابتنا وقيمنا الوطنية هي الدافع والوازع، وأن يحافظ كل منا على اللحمة الوطنية ونقف ضد كل من يحاول أن يحيد بهذه الانتخابات عن مسارها واختصاصاتها، وهو ما نأمل أن نحققه بإذن الله في هذه الدورة الجديدة من الانتخابات.

أعزاءنا طلبة وطالبات المملكة المتحدة..

قائمة المتحدون تطلق حملتها الانتخابية للعام النقابي 2017-2018 تحت شعار «لنعيد الهيبة» ندعوكم فيها للتوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار من ترونه الأكفأ والأقدر على تحمل المسؤولية وتمثيلكم في الاتحاد القادم لتحقيق طموحاتنا جميعا تحت قيادة فاعلة تلبي وتترجم مطالب وتطلعات الطلبة والطالبات على أرض الواقع، آملين أن نحوز ثقتكم الغالية، حاملين شرف الدفاع عن المكتسبات الطلابية ان شاء الله.

وفي الختام، نسأل الله جلت قدرته أن يكتب لنا جميعا الخير حيث كان، وأن يوفقنا للصالح من القول والفعل، إنه ولي ذلك والقادر عليه.