آلاء خليفة

هنأ رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة محمد هزاع العفاسي الجموع الطلابية المستمرين والمستجدين والإدارة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها بمناسبة بدء فعاليات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2016/2017، آملا أن يحقق هذا العام ما يصبو إليه الجميع من تطوير ذاتي وتقدم علمي على مستوى الفرد والجامعة والمجتمع.

وأضاف العفاسي أن تلك العطلة الدراسية القصيرة كانت فرصة أمام الجميع لالتقاط أنفاسهم وإعادة ترتيب أوراقهم الدراسية والأكاديمية بالشكل الأمثل والمناسب بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، ما يتيح المجال أمامهم لمعرفة جميع المشكلات والعقبات التي كانت تقف في طريقهم إن وجدت والعمل على تلافيها خلال هذا الفصل الدراسي.

واستكمل العفاسي قائلا: إن أبواب الاتحاد مفتوحة دائما أمام جموعنا الطلابية كافة لاستقبالهم والعمل على تلقي مقترحاتهم ومعرفة جميع مشاكلهم في مختلف الكليات والمواقع الجامعية، ودائما على أهبة الاستعداد لتقديم كل ما يصب ويعمل على خدمتهم على مدار العام الدراسي وكل يوم وكل ساعة.

واختتم العفاسي تصريحه متمنيا للجميع كل تقدم ونجاح وتوفيق خلال تلك المرحلة التي تعد من أهم المراحل في حياة الطالب بصفة خاصة لأنها هي بداية الطريق لرسم خريطة المستقبل لهم والتي نتمناها بأن تحمل في طياتها كل الخير والازدهار والنجاح للجميع.