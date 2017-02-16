أسامة دياب

ستكون الكويت على موعد جديد مع المجموعة التعليمية الأميركية من خلال معرض تعليمي للترويج لعدد من الكليات والجامعات الأميركية يوم الأحد 19 الجاري 2017 في الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساء في فندق المارينا.



وسيتواجد في المعرض موظفو القسمين الثقافي والقنصلي في السفارة للإجابة عن استفسارات الطلبة حول التعليم في الولايات المتحدة الأميركية وإجراءات استخراج التأشيرة الدراسية.



من الجدير بالذكر أن الدخول إلى المعرض مجاني ومتاح للعامة.



ستقوم الملحقة الثقافية د.زينيا باغانيني بإلقاء كلمة الافتتاح.

ويمنح المعرض الفرصة للطلبة الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة الأميركية لمقابلة عدد من ممثلي الجامعات الأميركية للحصول على معلومات تتعلق بالنظام الدراسي الجامعي الأميركي والبرامج الصيفية ومعايير القبول وفرص المساعدات المالية وكل ما يتعلق بحياة الطلبة في مختلف الجامعات الأميركية.



تشمل الجامعات والكليات المشاركة كل من: جامعة دي بول - جامعة فيرلاي ديكينسون - جامعة هوفسترا- جامعة كينت الحكومية- جامعة ماركيت- جامعة مكنيسي الحكومية- جامعة ميدل تينسي الحكومية- جامعة نورث كارولاينا- كلية شورلاين- جامعة سليبري روك في بنسلفانيا - جامعة نيويورك في بافالو- جامعة كاليفورنيا في سان دييغو- جامعة ايفانسفيل - جامعة ميسوري- جامعة بورتلاند - معهد البوليتكنيك في فيرجينيا وجامعة ويست فيرجينيا.