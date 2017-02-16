اعلن مدير الجامعة العربية المفتوحة في الكويت د. نايف إبجاد المطيري مع انطلاق الجامعة عام 2002 انطلق فرعها في الكويت ليكون واحدا من أهم روافد التعليم فواكب بذلك تضافر جهود جميع الجهات المختلفة في فرع الكويت ومقرها الرئيس للحصول على الاعتمادات الأكاديمية والمهنية العالمية إضافة إلى الاعتماد المحلي من قبل مجلس الجامعات الخاصة في الكويت والسعي دائما للريادة والتميز في بتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي المحددة لدى جهات ومؤسسات الاعتماد.

وأضاف د.المطيري وتحقيقا لهذه الاعتمادات وحفاظا على جودة التعليم والتميز بها استقبلنا منذ أيام وفد من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة والتي نرتبط معها باتفاقية شراكة أكاديمية استراتيجية يحصل بموجبها طلبتنا على شهادتين معتمدتين من الجامعة العربية المفتوحة في الكويت معتمدة من مجلس الجامعات الخاصة وشهادة أخرى من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة معتمدة من مؤسسة الاعتماد الاكاديمي OUVS حيث أطلع الفريق على جوانب الاعتماد واستيفائها وبرامجها الأكاديمي في الفرع وقام بزيارة الأقسام الأكاديمية والإدارية والتقى مع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في جلسات نقاش قصيرة، إضافة إلى أنظمتها واسلوب التعليم المتبع واجراءات ضمان الجودة والتقييم الذاتي مما عكس التزام الفرع بالوفاء في جميع متطلبات الاعتماد الاكاديمي.