وقعت جامعة الكويت مذكرة تفاهم مع جامعة نورث ايستن الأميركية المصنفة ضمن أفضل الجامعات البحثية العالمية المبنية على أسس النهج المميز في التعليم وريادة الأعمال والابتكار في التعليم.

وقال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.طاهر الصحاف في تصريح صحافي إن توقيع المذكرة سيسهم في تعزيز شبكات البحوث الإقليمية وبناء جسور التواصل كما يمهد الطريق لبدء تنفيذ برامج مشتركة أكاديمية وتعليمية تهم كلا الطرفين.

من جانبها، أشارت مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتورة ليلى نايف معروف إلى أن الاتفاقية ستحقق أهم الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات دولية مما يؤدي إلى تعزيز عمليات البحث والتطوير بين جامعة الكويت وتلك المؤسسات.