المير: البرامج التربوية اللامدرسية تلعب دوراً أساسياً في صقل مهارات الطلبة



عبدالعزيز الفضلي

اختتمت أمس المنافسات النهائية لفعاليات «مسابقة الكويت المدرسية السنوية الحادية عشرة في الروبوت» للعام الدراسي الحالي لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والتي نظمها مكتب المنظمة العالمية ملست آسيا بالتعاون مع قطاع التنمية التربوية والأنشطة بوزارة التربية ومركز الروبوت الكويتي خلال الفترة من 13 الى 15 من شهر فبراير الجاري.

وأعلن مكتب ملست اسيا ان 40 فريقا طلابيا يمثلهم 80 طالبا وطالبة بالاضافة الى 40 مشرفا ومشرفة شاركوا في فعاليات نهائيات المسابقة هذا العام بعد سلسلة من التصفيات والمحاضرات وورش العمل التطبيقية.

وكشف مكتب المنظمة العالمية ملست اسيا أسماء المدارس الفائزة بالمراكز الأولى محققة لقب بطولة المسابقة للعام الدراسي الحالي، معلنا أسماء المراكز الثلاثة الاولى لمسابقة مدارس البنات على التوالي: مدرسة حسناء بنت معاوية في حولي فازت بالمركز الأول، ومدرسة سلمى بنت حمزة - الفروانية وفازت بالمركز الثاني، ومدرسة منيرة السعيد - العاصمة وفازت بالمركز الثالث.



كما ان مدرسة علي السالم - الجهراء حققت المركز الاول على مدارس البنين في حين جاءت مدرسة البيروني بمنطقة العاصمة التعليمية بالمركز الثاني وحققت مدرسة عبدالمحسن الزامل بمنطقة الجهراء التعليمية المركز الثالث بين مدارس البنين.



وأكد رئيس مكتب منظمة الملست لقارة آسيا ومقره الكويت م.عدنان المير أن المسابقة بعنوان «تحدي الحصول على الكنز» تدخل في إطار تعاونات منظمة ملست العالمية مع وزارة التربية في الكويت سعيا إلى دعم وتعزيز قدرات الناشئة والطلبة بأنشطة متطورة وحديثة تتسق مع أحدث النظم العلمية والتربوية في الدول المتقدمة وتتوافق تماما مع خطط الدولة في شمولية إعداد ابنائها الطلاب.



ولفت المير الى اهتمام كافة القطاعات في الدولة المعنية بتأهيل الطلاب ببرامج تربوية حديثة ونظم وأنشطة لاصفية، مشيدا بتعاون ودعم تلك الجهات ومشاركتها الفعالة في مسابقات المنظمة التي يعكف خبراء عالميون بالمنظمة على صياغتها وفقا لمتطلبات اعداد الشباب بأحدث النظم العلمية والتكنولوجية.



ولفت الى ان البرامج التربوية اللامدرسية تلعب دورا أساسيا للطلاب متمثلا في تعليمهم وتكوين شخصيتهم وصقل مهاراتهم.



الشيء الذي يقتضي الوعي بأهمية الأنشطة العلمية اللاصفية في تربية مواطنين صالحين وأجيال قادرة على الإسهام في بناء مجتمع متقدم وآمن.