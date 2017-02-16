«البدون» جزء من المجتمع الكويتي والدولة تهتم بتعليمهم

نحرص على تشجع أبنائنا الطلبة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته





عبدالعزيز الفضلي

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بوزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة عن دعم مبدئي تلقاه الصندوق الخيري من بيت الزكاة مقداره 200 ألف دينار، لافتا إلى أن هناك أخبارا سارة من بعض الهيئات الخيرية لدعم الصندوق الذي يقوم بواجبه من خلال دعم أبنائنا الطلبة من فئة البدون لاسيما انه أنشئ من خلال قرار لمجلس الوزراء ومستمر في سياسته لدعم هؤلاء الطلبة، مشددا على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعليم جميع أبنائها لذلك فئة البدون جزء من المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به د.الحويلة للصحافيين خلال حضوره حفل تكريم الطلبة المشاركين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم التي نظمتها المدرسة الدولية الباكستانية على مستوى المدارس الباكستانية والفلبينية والهندية لجميع المراحل للطلبة العرب وغيرهم.

وكشف الحويلة عن تشكيل لجنة في إدارة التعليم الخاص لشؤون الطلبة والنظام المدرسي الهدف منها أن تكون هناك خصوصية في اللائحة المدرسية وشؤون الطلبة تتناسب مع جميع احتياجات ومتطلبات المدارس الخاصة، لافتا إلى أن ذلك جاء بعد تحديث مبنى إدارة التعليم الخاص وافتتاح صالتين للمعادلات وشؤون الطلبة والامتحانات، مؤكدا أننا مستمرون في تطوير القطاع للأفضل وهذا بالطبع بتشجيع ومساندة من الوزير د.محمد الفارس والوكيل الأثري اللذين يقومان بمتابعة مستمرة للقطاع وإدارته المختلفة.

وحول مشاركته في المؤتمر الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض أوضح الحويلة أن المؤتمر اقامه مكتب التربية العربي بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسكو وجامعة أبوظبي، مشيرا إلى انه تضمن حلقة نقاشية الهدف منها إيجاد اعتماد أكاديمي لدول الخليج للمدارس الخاصة التي تنشأ حديثا أو في المستقبل وفق اشتراطات جديدة تجمع منطقة الخليج بشكل موحد.

وأضاف انه ستكون لهذا الاعتماد الأكاديمي معايير تعتمد على جودة التعليم، مؤكدا أن مشاركة الكويت في المؤتمر كانت إيجابية.



وحول الاحتفالية قال الوكيل الحويلة إنه تشرف بمصافحة المشاركين في المسابقة والقائمين على هذه المسابقة وكذلك الداعمون لها، لافتا إلى أننا نشجع أبناءنا الطلبة على حفظ القرآن الكريم وتلاوته خاصة ان هناك مسابقة سنوية كبرى لحفظ القران الكريم تقام برعاية سامية من صاحب السمو.

وأعرب الحويلة عن بالغ شكره لمنظمي هذه المسابقة، متمنيا استمرارها بشكل سنوي لما لها من هدف إيماني كبير في نفوس أبنائنا الطلبة.

من جانبه، قال المشرف على المسابقة في كلمة نيابة عن التوجيه الفني للتربية الإسلامية د.عبدالمنعم عطية اننا نحتفل اليوم بتكريم كوكبة من أبنائنا وبناتنا الحائزين المراكز المتقدمة في مسابقة تلاوة القرآن الكريم للمدارس الباكستانية والهندية التي ترعاها مشكورة المدرسة الدولية الباكستانية، مشيرا الى انه اجمل اللقاء مع أهل الود وما أعظم الإيمان إذا اجتمع الإخوان لتكريم أهل القرآن.



وأضاف أن الهدف من المسابقة هو تشجيع أبنائنا الطلبة والطالبات على حفظ وتلاوة كتاب الله، معربا عن بالغ شكره وتقديره لأولياء الأمور الذين حرصوا على تعليم أبنائهم القرآن وجعلوا تعليمه من أول اهتماماتهم وأهدافهم.

كما تقدم عطية بالشكر لجميع القائمين على المسابقة ولراعي الحفل الوكيل المساعد للتعليم الخاص د. عبدالمحسن الحويلة على رعايته الكريمة للاحتفالية، متمنيا التوفيق والتقدم لكل من شارك وساهم في إنجاح هذه المسابقة القيمة.