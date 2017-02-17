الدبيسان: نعمل على إعداد جيل مؤهل لخوض المجال الإعلامي

الحرمي: ورش تدريبية للطلبة في مجال الصحافة والتلفزيون والإذاعة

عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وزارة التربية عن طرح مشروع طلابي يحمل شعار «الإعلامي الواعد» ويهدف الى الارتقاء بمستوى وقدرات الطالب الذهنية والعلمية بما يعود عليه بالمنفعة في مستقبله العملي الذي يختاره.

وعقد صباح امس مؤتمر صحافي بمدرسة نسيبة بنت كعب تم خلاله الاعلان عن انطلاق المشروع، وقالت مراقبة التعليم المتوسط بمنطقة العاصمة التعليمية عائشة الدبيسان اننا نهدف من خلال المشروع الى اعداد الطلبة والطالبات لخوض مجال الصحافة والاعلام مستقبلا وامداد الساحة الاعلامية بجيل واعد ومتمكن من استخدام لغة سليمة وطلاقة معبرة بأسلوب موضوعي لبق، مشيرة الى ان منطقة العاصمة التعليمية متمثلة بمدرسة نسيبة بنت كعب تقدمت بفكرة «مشروع الإعلامي الواعد» وهي فكرة خلاقة وفريدة من خلال التعاون بين وزارة التربية ووزارة الإعلام لإعداد جيل مؤهل لخوض المجال الإعلامي وصقل قدراته ومتقنا للغة العربية لغويا وهجائيا بشكل احترافي.

من جانبها، اوضحت مديرة مدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة سمر الحرمي ان فكرة المشروع تتمحور حول عقد عدد من الورش التدريبية في مطلع شهر مارس وذلك بتخصيص أسبوع للصحافة للتدريب على صياغة المقال الصحافي وأسبوع للإذاعة للتدريب على كتابة وتقديم التقرير الإذاعي وايضا اسبوع للتلفزيون للتدريب على إعداد وتقديم تقرير تلفزيوني، مشيرة الى ان وزارة الإعلام (قطاع التلفزيون وقطاع الإذاعة) وجمعية الصحافيين قامت مشكورة بتزويدنا بمدربين ذوي كفاءة وخبرة لتدريب الطلبة في المرحلة المتوسطة بمنطقة العاصمة التعليمية، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لوكيل التنمية والانشطة التربوية فيصل المقصيد على اهتمامه ومتابعة المشروع والعمل على تسخير كل الامكانيات لانجاحه.

من جانبها، قالت المشرفة على المشروع رئيسة قسم اللغة العربية بمدرسة نسيبة بنت كعب المتوسطة نوال العازمي اننا نعمل من خلال هذا المشروع على زرع الثقة في نفوس المتعلمين وبث روح الحماسة فيما بينهم، لافتة الى انه تم رصد جوائز للفائزين بالمراكز الأولى ومد الجسم الصحافي بجيل واعد ومتمكن لخوض هذا المجال وتزويد الإعلام بكفاءات واعدة مستقبلا، متمنية التوفيق والنجاح لجميع ابنائنا الطلبة والطالبات المشاركين في المشروع.