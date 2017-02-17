التقت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.فاطمة الكندري بأعضاء لجنة التعليم التقني بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال زيارتهم الى الهيئة.

رحبت د.الكندري في بداية اللقاء بضيوف الهيئة الكرام من دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، على هامش الاجتماع الثامن عشر للجنة التعليم التقني بدول مجلس التعاون الخليجي، مثمنة جهودهم الكبيرة والمقدرة لإثراء التعليم التقني ودعم وتشجيع الابتكار في دول الخليج العربية، متمنية ان يخرج الاجتماع بتوصيات جادة وقابلة للتنفيذ وتتواكب مع الخبرات الرائدة والمميزة التي تضمها اللجنة.

ومن جانبهما ثمن نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د.عيسى المشيعي وعميد كلية الدراسات التكنولوجية د.عبدالله المزروعي جهود اعضاء لجنة التعليم التقني بدول مجلس التعاون، ورحبا بهم في بلدهم الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتمنيا لهم طيب الاقامة في الحل والترحال.

من جانب آخر، تقدم أعضاء لجنة التعليم التقني بدول مجلس التعاون الخليجي بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على حسن الاستقبال والضيافة، مثمنين الدور الرائد الذي تقوم به الهيئة لخدمة العلم والتعليم محليا وإقليميا.

وأكدت د.فاطمة الكندري خلال اللقاء اهمية البحث العلمي وضرورة الاستفادة من مشروع جسر لتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون والخبرات البحثية ونتائج الأبحاث، وتطرقت كذلك الى أهمية التعليم التقني والاهتمام به والتبادل الطلابي بين دول المجلس من خلال الملتقيات والمناظرات وورش العمل، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئات التدريس داخل دول مجلس التعاون وإيجاد فعاليات ومناسبات يتم خلالها توطيد التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف.