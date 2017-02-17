قدّمت الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية إلى مديرة معهد الكويت للأبحاث العلمية د.سميرة عمر مجموعة من المطالبات التي تهم مبتعثي المعهد في أميركا.

وبين مسؤول اللجنة الإعلامية في لجنة الدراسات العليا التابعة للاتحاد أحمد الشهاب أن دور الاتحاد الوطني الرئيسي يتمثل في نقل صوت الطلبة والطالبات إلى الجهات المسؤولة في الكويت وأن لجنة الدراسات العليا في الاتحاد تحرص على نقل مشاكل طلبة الدراسات العليا في أميركا لجهات الابتعاث المختلفة.

وأكد الشهاب أنه لمس التعاون والحرص من مسؤولي المعهد وعلى رأسهم د.سميرة عمر آملا أن يقوموا بدراسة المطالبات والسعي في تحقيقها.

وبـين الشهاب أن الاتـحاد الوطني طالب المعهــد بالضغـط على الجـهات المعنيــة لإقرار مطالـبات المعهــد برفــع مخصصات مبتعثيه منـذ عــام ٢٠٠٨ والتي لــم يتم اعتمادها من ديــوان الخدمـــة المدنية حتى اليوم، كــما طالب الاتحاد الوطني بمساواة المخصصات الماليــة لمبتعثي المعهـد بمبتعثي جامعة الكويت وإقــرار بــدل نقــدي للتــذاكر لمبتعثي المعهد أسوة بجـهات الابتعاث الأخـرى واحتساب فتـرة الدراسـة ضمــن الترقيـة الوظيفيـة في معهـد الكويـت للأبحاث العلميـة.